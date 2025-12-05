Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026
- 5.12.2025, 4:46
Жеребьевка пройдет 5 декабря в Вашингтоне.
Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни подтвердили свое участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут три страны. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Мероприятие пройдет 5 декабря в Вашингтоне.
Пока определились 42 из 48 участниц турнира — еще четыре путевки будут разыграны в Европе и две — в межконтинентальных стыковых матчах.
Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.