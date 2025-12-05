закрыть
5 декабря 2025, пятница, 5:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

  • 5.12.2025, 4:46
Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026

Жеребьевка пройдет 5 декабря в Вашингтоне.

Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни подтвердили свое участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут три страны. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Мероприятие пройдет 5 декабря в Вашингтоне.

Пока определились 42 из 48 участниц турнира — еще четыре путевки будут разыграны в Европе и две — в межконтинентальных стыковых матчах.

Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун