Трамп, Карни и Шейнбаум примут участие в жеребьевке ЧМ-2026 5.12.2025, 4:46

Жеребьевка пройдет 5 декабря в Вашингтоне.

Президенты США и Мексики Дональд Трамп и Клаудия Шейнбаум, а также премьер-министр Канады Марк Карни подтвердили свое участие в церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2026 года, который примут три страны. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Мероприятие пройдет 5 декабря в Вашингтоне.

Пока определились 42 из 48 участниц турнира — еще четыре путевки будут разыграны в Европе и две — в межконтинентальных стыковых матчах.

Мексика и Канада примут по 13 матчей, США — 78.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

