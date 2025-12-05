Дроны атаковали морской порт РФ в Темрюке 5.12.2025, 8:35

Масштабный пожар охватил газовый терминал.

В Краснодарском крае РФ атакован морской порт Темрюк на Азовском море. В результате атаки вспыхнул газовый терминал, пишет OBOZ.UA.

Факт атаки и «повреждения элементов портовой инфраструктуры» подтвердили местные власти. А российское издание ASTRA провело OSINT-анализ снятых россиянами кадров, что и позволило установить, где именно вспыхнул пожар.

Дроны атаковали морской порт в Краснодарском крае

Об атаке дронов на Темрюкский морской порт в Краснодарском крае РФ первые сообщения в сети начали появляться около полуночи 5 декабря.

В частности, независимое российское издание ASTRA со ссылкой на сообщения местных жителей написало об атаке на этот объект в 01:29 по минскому времени: россияне рассказывали о взрывах в районе порта.

Как видно из видео в сети, после атаки в порту вспыхнул пожар.

Подтвердили атаку, «повреждение портовой инфраструктуры» и последующий пожар и в оперативном штабе Краснодарского края.

«Из-за атаки БПЛА киевского режима повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. Произошло возгорание. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте работают специальные и экстренные службы. По предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуирован», — заявили там.

В ASTRA проанализировали кадры из Темрюка – и пришли к выводу, что одно из видео снято с трассы Темрюк-ст.Голубицкая, расстояние от точки съемки до порта — 4 км. Согласно OSINT-анализу издания, горит газовый терминал.

Между тем в Telegram-канале Supernova+ на основе анализа другого видео утверждается, что удар пришелся на терминал ООО «Мактрен-Нафта», осуществляющий перегрузку сжиженных углеводородных газов. Пропускная способность терминала – около 0,3– 0,4 млн т СУГ в год.

Что известно о морском порту Темрюк

Морской порт Темрюк расположен в Темрюкском заливе Азовского моря на Таманском полуострове в Краснодарском крае.

Там работает портовый комплекс, через который проходят различные виды грузов — в том числе и сжиженный углеводородный газ (СУГ) и другие нефтегрузы. На сайте юрлица порта указано, что его основным видом деятельности является «перевалка генеральных, навалочных (в том числе зерновых и инертных), наливных грузов, предоставление в аренду производственных и складских мощностей».

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко добавил к «портфолио» порта в Темрюке еще одну деталь, о которой россияне предпочитают не упоминать.

«Порт Темрюк является основным портом, который принимал пиратский флот и переоформлял грузы похищенного угля и зерна из портов Мариуполь и Бердняск», – отметил Андрющенко, добавив, что прилет по порту является проявлением «прямых санкций в действии».

