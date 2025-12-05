закрыть
Литва может ввести чрезвычайное положение из-за метеозондов из Беларуси

  • 5.12.2025, 11:25
Литва может ввести чрезвычайное положение из-за метеозондов из Беларуси

Атаки не прекращаются.

Из-за длительного наплыва воздушных шаров с контрабандой, нарушающих работу Вильнюсского аэропорта, правительство планирует объявить чрезвычайное положение в связи с угрозой гражданской безопасности. Об этом в пятницу сообщил советник премьер-министра Игнас Альгирдас Добровольскас, пишет LRT.

«Правительство готовится объявить чрезвычайное положение из-за угрозы гражданской безопасности», — заявил он.

На вопрос, может ли такое решение быть принято уже на заседании Кабинета Министров в пятницу, советник деталей не раскрывал.

Из-за опасности, которую создают воздушные шары с контрабандой, работа Вильнюсского аэропорта в последние месяцы неоднократно приостанавливалась. Последний раз воздушное пространство над аэропортом было закрыто вечером в среду, а особенно интенсивная атака таких шаров произошла в минувшие выходные.

В ответ на эти инциденты правительство в конце октября решило на месяц закрыть границу с Беларусью. Однако границу открыли раньше срока, чтобы решить ситуацию с перевозчиками, застрявшими в Беларуси. Однако режим не позволяет им вернуться в Литву, и перевозчики рассматривают возможность проведения акции протеста.

Столкнувшись, по оценке политиков, с гибридной атакой, Литва неоднократно обсуждала сложившуюся ситуацию в различных форматах — как на заседаниях Национальной комиссии безопасности (NSK), так и на международном уровне.

