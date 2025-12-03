Генерал-майор СБУ: Пора сбивать метеозонды над территорией Беларуси 2 3.12.2025, 11:52

Виктор Ягун

Решительный ответ заставит Лукашенко остановить атаки.

Институт изучения войны (ISW) заявил, что вторжения аэростатов в воздушное пространство могут быть частью российско-белорусских провокаций в рамках так называемой «нулевой фазы» подготовки к возможному конфликту с НАТО.

Что на самом деле стоит за серией атак аэростатами на Литву? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в отставке Виктором Ягуном:

— Думаю, что это специальная система, направленная на дестабилизацию ситуации на границе. Попытка держать постоянно в напряжении пограничные службы Польши, Литвы и Латвии.

Используя вот эти методы — где один, где два метеозонда — российские спецслужбы фиксируют разведывательные моменты, связанные с тем, как реагирует система, как быстро она разворачивается, какие действия она предпринимает. Получается, что они имеют возможность контролировать либо менять какую-то тактику для того, чтобы в будущем, если будет какой-то массированный удар дронами, понимать, что перед ними стоит, какая техника используется, какие команды даются. Cпецслужбы перехватывают радиосигналы: кто на границе работает, как работает.

Понятное дело, что эти метеозонды — еще и такой бонус, как закрытие аэропортов. Особенно это касается Вильнюсского аэропорта, который находится в непосредственной близости от границы. Через это происходят довольно-таки крупные финансовые потери. Это тоже, я так думаю, не основное — это уже бонусом идет.

— Какую роль, на ваш взгляд, играет режим Лукашенко в этих операциях?

— Лукашенко фактически прокси-исполнитель. Через него как раз происходят гибридные атаки. Что бы они там ни говорили, но они вылетают из Беларуси. Думаю, что если начать сбивать их над территорией Беларуси, не допуская к границе, некоторые горячие головы остынут. Но для того, чтобы принять такое решение, надо иметь железную волю и решительность. Пока что я не вижу, чтобы кто-то демонстрировал такие намерения.

— Как еще должны реагировать страны ЕС и НАТО на такие нарушения воздушного пространства?

— Необходимо просто закрыть границу. Для Беларуси это критически важно.

Если закрыть границу, если не пропускать поезда, не пропускать вообще ничего хотя бы неделю, думаю, сразу же придет какая-нибудь «ответка» из Китая, который спросит белорусов: «Так вы же говорили, что у вас транзитная страна».

Я думаю, что Беларусь от этого очень критически зависит — именно от того, как и куда поставлять свои товары. И не все можно через Россию пропускать. Думаю, что если бы такое жесткое решение было принято, количество этих метеозондов просто бы уменьшилось в разы.

