Глава «АвтоВАЗа» разочаровался в россиянах 4 5.12.2025, 15:54

1,862

И отказывается от выпуска новых моделей.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов публично признал разочарование динамикой продаж и заявил, что выводить на рынок новые модели сейчас слишком рискованно, передает «РИА Новости». По словам Соколова, в текущих условиях у производителя нет оснований расширять модельный ряд. «Рынок в 2025 году был очень вялый, и там точно не до новых моделей», — отметил топ-менеджер в кулуарах форума ВТБ. На этом фоне концерн решил отложить презентацию нового минивэна до более благоприятного периода. Конкретные сроки Соколов называть не стал.

Ранее глава «АвтоВАЗа», как пишет The Moscow Times, заявлял, что минивэн под рабочим названием B-Van планируется представить на Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году, а вице-президент компании Сергей Громак сообщал о запуске серийного производства семиместной модели в 2027 году. Инвестиции в проект, по его словам, составляют 21 млрд руб.

За первые 11 месяцев 2025 года продажи автомобилей Lada в России упали на 25,3% в годовом выражении. На фоне сокращающегося спроса летом «АвтоВАЗ» был вынужден временно перевести сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В конце ноября крупнейший автопроизводитель РФ начал готовиться к двукратному снижению объемов выпуска и сопоставимому сокращению зарплат рабочим. Согласно данным Mash, предприятие перейдет на одну смену вместо трех, а зарплаты могут снизиться с 70 тыс. до 40 тыс. руб. за счет отмены доплат за уборку помещений и выполнение задач по ремонту. Эти доплаты были введены осенью, после перехода на четырехдневку, чтобы частично компенсировать падение доходов сотрудников. Ожидалось, что режим неполной рабочей недели продлится до конца года, чтобы производство успело адаптироваться к слабому спросу и сократить складские запасы. В компании сообщали, что возврат на пятидневную рабочую неделю планируется с 1 января 2026 года «в связи с более высоким производственным планом». Сейчас на «АвтоВАЗе» работают более 30 тыс. человек.

