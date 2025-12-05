закрыть
5 декабря 2025, пятница
В Беларуси запретили продавать известный шоколад

  • 5.12.2025, 16:50
Он производится в России.

Гродненская областная инспекция Госстандарта проверила молочный шоколад «Лёвушка детям» (российская плитка весом 85 граммов) и выявила его несоответствие требованиям техрегламентов Таможенного союза. С 3 декабря ввезти или продавать эту продукцию в Беларуси больше нельзя.

Проблема, как уточнили специалисты, заключается в составе. Экспертиза показала, что в шоколаде содержится 25% заменителей какао-масла при допустимых 5%. А общее количество какао-масла и молочного жира оказалось всего 10,1% вместо положенных 25%. Внешне продукт выглядит как молочный шоколад, но по факту таковым не является, отметили в Госстандарте.

