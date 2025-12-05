Грузия изменила правила въезда для белорусов 5.12.2025, 20:39

Страна не будет пускать белорусов без медстраховки.

Власти Грузии приняли решение о том, что с 1 января 2026 года иностранные граждане, в том числе и белорусы, должны будут иметь полис медстрахования.

Соответствующие изменения приняты в грузинский закон «О туризме». По обновленным правилам страховой полис нужно будет предъявлять при пересечении границы. Обязательная страховка должна иметься на весь период нахождения иностранцев на территории Грузии.

Добавим, что страховка должна покрывать экстренные амбулаторные услуги минимум на 5 тысяч долларов, а также стационарное лечение не менее чем на 30 тысяч долларов, включая несчастные случаи, травмы, внезапные заболевания, медицинскую эвакуацию и репатриацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com