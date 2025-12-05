закрыть
5 декабря 2025, пятница
ФИФА вручила Трампу премию мира

  • 5.12.2025, 21:54
Церемония прошла в ходе жеребьевки группового этапа ЧМ-2026 по футболу.

Глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира, которую организация учредила недавно.

Это произошло в ходе жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, которая проходит в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Знак премии представляет собой довольно массивный кубок в виде четырех кистей рук в натуральную величину, которые кончиками пальцев держат земной шар. Ранее не сообщалось, как он будет выглядеть.

Трамп, получая приз, заявил, что для него это была самая большая в жизни честь.

