ФИФА вручила Трампу премию мира

ФИФА вручила Трампу премию мира2
- 5.12.2025, 21:54
Церемония прошла в ходе жеребьевки группового этапа ЧМ-2026 по футболу.
Глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира, которую организация учредила недавно.
Это произошло в ходе жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, которая проходит в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.
Знак премии представляет собой довольно массивный кубок в виде четырех кистей рук в натуральную величину, которые кончиками пальцев держат земной шар. Ранее не сообщалось, как он будет выглядеть.
Трамп, получая приз, заявил, что для него это была самая большая в жизни честь.