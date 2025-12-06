Подруга белоруса вонзила ему нож в живот из-за скандала 6.12.2025, 5:58

Мужчина выгнал ее и с раной лег спать.

Пара минчан повздорила в гостях, и мужчина отправился домой, чтобы выставить за дверь вещи подруги. Та вернулась и взялась за нож, теперь ее будут судить, сообщили госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Ленинского района столицы.

Однажды пара минчан выпивала дома, а после пошла в гости. Мужчина, изрядно захмелев, решил отправиться домой, а его подруга хотела продолжить застолье. Минчанин обиделся и ушел один в свою квартиру на проспекте Рокоссовского.

Дома он собрал вещи сожительницы и выставил их за дверь. Когда женщина вернулась, случился конфликт.

Хозяин квартиры ударил подругу в ухо, а та схватила со стола кухонный нож и вонзила его сожителю в живот. В ответ мужчина выгнал ее за порог, зажал кровоточащую рану тряпкой и лег спать.

Когда ему стало совсем плохо, мужчина вызвал скорую. Согласно заключению эксперта, ему было причинено «тяжкое телесное повреждения по признаку опасности для жизни».

В отношении его 47-летней сожительницы после возбудили уголовное дело. Ранее она уже имела проблемы с законом, судимость погашена.

Теперь женщина обвиняется по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ей грозит до восьми лет лишения свободы. Вину она полностью признала, в содеянном раскаялась. Дело уже направлено в суд.

