закрыть
6 декабря 2025, суббота, 6:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подруга белоруса вонзила ему нож в живот из-за скандала

  • 6.12.2025, 5:58
Подруга белоруса вонзила ему нож в живот из-за скандала

Мужчина выгнал ее и с раной лег спать.

Пара минчан повздорила в гостях, и мужчина отправился домой, чтобы выставить за дверь вещи подруги. Та вернулась и взялась за нож, теперь ее будут судить, сообщили госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Ленинского района столицы.

Однажды пара минчан выпивала дома, а после пошла в гости. Мужчина, изрядно захмелев, решил отправиться домой, а его подруга хотела продолжить застолье. Минчанин обиделся и ушел один в свою квартиру на проспекте Рокоссовского.

Дома он собрал вещи сожительницы и выставил их за дверь. Когда женщина вернулась, случился конфликт.

Хозяин квартиры ударил подругу в ухо, а та схватила со стола кухонный нож и вонзила его сожителю в живот. В ответ мужчина выгнал ее за порог, зажал кровоточащую рану тряпкой и лег спать.

Когда ему стало совсем плохо, мужчина вызвал скорую. Согласно заключению эксперта, ему было причинено «тяжкое телесное повреждения по признаку опасности для жизни».

В отношении его 47-летней сожительницы после возбудили уголовное дело. Ранее она уже имела проблемы с законом, судимость погашена.

Теперь женщина обвиняется по ч. 1 ст. 147 УК (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ей грозит до восьми лет лишения свободы. Вину она полностью признала, в содеянном раскаялась. Дело уже направлено в суд.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников