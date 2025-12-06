ВСУ атаковали нефтебазу в Волгоградской области
- 6.12.2025, 13:38
В Урюпинске — 18 резервуаров.
В ночь на среду, 3 декабря, как минимум один украинский беспилотник атаковал Урюпинскую нефтебазу «АльфаОйл» на улице Штеменко, 67, сообщили источники ASTRA в МЧС РФ.
О последствиях неизвестно.
Согласно открытым данным, на нефтебазе ООО «АльфаОйл» в Урюпинске — 18 резервуаров. Она принимает нефтепродукты от поставщиков (например, от НПЗ или через транспорт), хранит их в резервуарах, а затем отгружает для дальнейшей доставки клиентам.