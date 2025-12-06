закрыть
6 декабря 2025, суббота, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ атаковали нефтебазу в Волгоградской области

  • 6.12.2025, 13:38
ВСУ атаковали нефтебазу в Волгоградской области

В Урюпинске — 18 резервуаров.

В ночь на среду, 3 декабря, как минимум один украинский беспилотник атаковал Урюпинскую нефтебазу «АльфаОйл» на улице Штеменко, 67, сообщили источники ASTRA в МЧС РФ.

О последствиях неизвестно.

Согласно открытым данным, на нефтебазе ООО «АльфаОйл» в Урюпинске — 18 резервуаров. Она принимает нефтепродукты от поставщиков (например, от НПЗ или через транспорт), хранит их в резервуарах, а затем отгружает для дальнейшей доставки клиентам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Игорь идет домой
Игорь идет домой Ирина Халип
Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович