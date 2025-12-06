ВСУ атаковали нефтебазу в Волгоградской области 6.12.2025, 13:38

В Урюпинске — 18 резервуаров.

В ночь на среду, 3 декабря, как минимум один украинский беспилотник атаковал Урюпинскую нефтебазу «АльфаОйл» на улице Штеменко, 67, сообщили источники ASTRA в МЧС РФ.

О последствиях неизвестно.

Согласно открытым данным, на нефтебазе ООО «АльфаОйл» в Урюпинске — 18 резервуаров. Она принимает нефтепродукты от поставщиков (например, от НПЗ или через транспорт), хранит их в резервуарах, а затем отгружает для дальнейшей доставки клиентам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com