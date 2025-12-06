закрыть
Вильнюсский аэропорт снова остановил работу

  • 6.12.2025, 21:13
Вильнюсский аэропорт снова остановил работу

Причиной стали объекты, залетевшие в воздушное пространство со стороны Беларуси.

В международном аэропорту Вильнюса вечером 6 декабря снова вводили ограничения на полеты. Причиной стали объекты, залетевшие в воздушное пространство страны со стороны Беларуси. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисными ситуациями (NKVC).

По информации ведомства, в опасной зоне были зафиксированы навигационные метки, характерные для воздушных шаров. В NKVC назвали происходящее «гибридной атакой, осуществляемой Беларусью».

Для обеспечения безопасности гражданской авиации, пассажиров и общественности воздушное пространство над столичным аэропортом ввели ограничения на период с 18.06 до 21.05. Специальные службы проводили мониторинг движения объектов, чтобы при возможности открыть небо раньше, если угроза исчезнет.

Однако позже издание сообщило, что уже в 19.30 по местному времени полеты возобновились.

Напомним, из-за регулярных инцидентов с залетом воздушных шаров с территории Беларуси литовские власти рассматривают различные меры реагирования. В частности, обсуждалась возможность переноса ночных рейсов из Вильнюса в Каунас.

Кроме того, 5 декабря советник премьер-министра Игнас Добровольскас заявил, что правительство готовится объявить чрезвычайную ситуацию из-за угрозы общественной безопасности. Этот режим даст дополнительные полномочия службам и позволит быстрее вводить ограничительные меры без долгих процедур.

