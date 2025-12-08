Запорожцы пишут письмо… 1 8.12.2025, 13:26

Картина Репина в современной фотографии.

Картина художника Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» стала прообразом множества фотографий, снятых из-за российской агрессии в Украине. Украинские военные теперь повторяют на свой лад сцену этой картины: на полотне Репина изображены казаки, бросающие вызов враждебной державе в XVII веке.

Первые снимки украинских военных, позирующих так, как на полотне художника, появились в 2014 году, когда поддерживаемые Москвой силы в Донбассе начали вооруженный захват территорий Украины. С тех пор бойцы ВСУ не единожды воссоздавали картину Репина, и каждый раз это были фотографии, пишет «Радио Свобода».

Картина Репина, ставшая предметом подражания, была написана в конце XIX века

Картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» художник-реалист Илья Репин создавал более 10 лет, начав в 1880-м и закончив в 1891 году. На картине изображены казаки в конце XVII века в тот момент, когда они пишут оскорбительный ответ на ультиматум султана Османской империи. Согласно легенде, которая вдохновила художника на создание монументального полотна, мусульманский правитель не смог победить запорожских воинов в битве, но пригрозил вернуться с большим войском, если они не покорятся. Письмо казаков – апокриф, но картина стала для украинцев символом свободы.

Украинские военные воссоздают картину Репина весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения

Пожалуй, самая скрупулезная реконструкция художественного произведения – работа Эмерика Люссе «Издалека слышу ответ казаков». Летом 2023 года французский фотограф провел целый день на берегу Днепра под Киевом, работая с военнослужащими 112-й отдельной бригады территориальной обороны Украины, чтобы создать фотокопию шедевра Репина.

На фотографии вейп заменяет курительные трубки, а вместо мечей на плечах современных воинов висят гранатометы. Жужжащий рядом дрон – свидетельство современности и войны России в Украине.

"Издалека слышу ответ казаков", фотография Эмерика Люссе

В интервью Радио Свобода французский фотограф сказал, что его фотография – «кульминация обширного исследования российского колониализма в Украине и использования культуры в качестве орудия войны».

Фрагмент фотографии

В центре снимка с рацией в руках сидит Роман Грибов. Он украинский пограничник, который в 2022 году отдал впоследствии ставшей мемом команду «Российский военный корабль, иди на х…» в ответ на наступление российских ВМС на остров Змеиный. По словам Люссе, то, что Грибов занимает место писца на реконструкции картины, «повторяет историю реакции казаков XVII века».

Украинские солдаты воссоздают картину Репина на фотографии, сделанной Юрием Билаком весной 2015 года в Донбассе. Фотограф назвал эту работу "Бойцы АТО пишут письмо султану, то есть Путину"

«Картина Репина мгновенно переносит меня в эпоху, где ощущается дух свободы Запорожской Сечи, – рассказал в интервью украинской службе Радио Свобода Андрей Малик, представитель 112-й бригады. – И это чувство живо по сей день. По моему мнению, картина Репина никогда не устареет».

Солдаты 53-й механизированной бригады ВС Украины позируют, чтобы реконструировать картину Репина в январе 2024 года

Подпись к этому снимку гласит: «Раньше казаки писали письмо турецкому султану, а теперь они намечают конкретный план действий по уничтожению врага и полному освобождению украинских земель».

Второй вариант картины Репина хранится в Харьковском художественном музее

Оригинал картины Репина находится в экспозиции Русского музея в Санкт-Петербурге. Полотно приобрел Александр III в 1892 году. Более поздняя и незаконченная версия картины хранится в Харьковском художественном музее. Илья Репин родился в 1844 году недалеко от Харькова, на территории современной Украины. В то время этот регион входил в состав Российской империи.

Фотограф Эмерик Люссе передал свой снимок в дар Херсонскому художественному музею в конце 2024 года. Во время официальной церемонии он сказал сотрудникам музея и солдатам, изображенным на снимке: «Я надеюсь, что однажды мы все сможем встретиться во время посещения музея, а затем пойти есть арбуз на берег Днепра, не опасаясь атаки беспилотников или артиллерийского обстрела».

