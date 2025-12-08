закрыть
Порт в России горит четвертый день после ударов ВСУ

  • 8.12.2025, 18:38
  • 1,028
Порт в России горит четвертый день после ударов ВСУ

Потери оккупантов впечатляют.

Уточнены результаты поражения 5 декабря 2025 года ударными БПЛА «Темрюкского морского порта» РФ, задействованного в обеспечении российской оккупационной армии. Подтверждено уничтожение 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества. Кроме того, продолжается пожар на наливной эстакаде сжиженного газа, где размещено около двух десятков железнодорожных цистерн. По состоянию на вечер 7 декабря общая площадь пожара составляла почти 1000 квадратных метров.

«Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Продолжение следует! Слава Украине!» - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Морской порт Темрюк находится в Краснодарском крае РФ и был атакован 5 деабря. В результате удара вспыхнул газовый терминал.

Факт атаки и «повреждения элементов портовой инфраструктуры» подтвердили местные власти. А российское издание ASTRA провело OSINT-анализ снятых россиянами кадров, что и позволило установить, где именно вспыхнул пожар.

