Зеленский: Китай затягивает войну против Украины 9.12.2025, 4:50

Пекин не хочет поражения РФ.

Китай имеет существенное влияние на российского диктатора Путина и не заинтересован в завершении войны против Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Пекин рассматривает РФ как важного партнера в глобальном противостоянии с Соединенными Штатами.

- Китай точно имеет влияние на Путина. Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы видели новую доктрину США. Это два полюса, которые видят друг друга - две великие державы и большое противостояние, - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Пекину не выгодна слабая или побежденная Россия, ведь это ослабило бы баланс сил в глобальной конкуренции между Китаем и США.

- Сегодня Китаю не выгодна слабая и проигравшая Россия. И из-за этого страдает украинский народ, - заявил глава украинского государства.

