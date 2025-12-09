Зеленский: Китай затягивает войну против Украины
- 9.12.2025, 4:50
Пекин не хочет поражения РФ.
Китай имеет существенное влияние на российского диктатора Путина и не заинтересован в завершении войны против Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, Пекин рассматривает РФ как важного партнера в глобальном противостоянии с Соединенными Штатами.
- Китай точно имеет влияние на Путина. Я не вижу, чтобы Китаю было выгодно окончание этой войны. Почему? Потому что мы видели новую доктрину США. Это два полюса, которые видят друг друга - две великие державы и большое противостояние, - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Пекину не выгодна слабая или побежденная Россия, ведь это ослабило бы баланс сил в глобальной конкуренции между Китаем и США.
- Сегодня Китаю не выгодна слабая и проигравшая Россия. И из-за этого страдает украинский народ, - заявил глава украинского государства.