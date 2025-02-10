Появились цифры сокращений в белорусских ИТ-компаниях за два года 10.02.2025, 21:43

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Масштаб потерь впечатляет.

В сети появилась база данных компаний Беларуси, которые увольняли больше всего людей в 2022 и 2024 годах. Среди них обнаружились и представители ИТ: EPAM, iTechArt, ISsoft, Itransition и другие. Из базы данных следует, что за неполный прошлый год те сократили свои команды в Беларуси на 10−30%. В некоторых из них уволенных сотрудников оказалось в 1,5−2,5 раза больше, чем нанятых, пишет Devby.

В опубликованной базе данных собрана информация о компаниях из разных отраслей экономики Беларуси, которые потеряли больше всего сотрудников за девять месяцев 2024 года (январь-сентябрь): 20 компаний для каждого района Минска, региона или областного центра. Указаны размер их штата, количество уволенных и нанятых работников за данный период. Такой же рейтинг опубликован и за десять месяцев 2022 года (январь-октябрь).

В базе данных нашлась информация о более 20 ИТ-компаниях. Среди них есть как крупные компании с белорусскими корнями (EPAM, iTechArt, ISsoft, Itransition), так и иностранные организации, которые закрыли в прошлом году свой бизнес в РБ (Playtika, Lyft).

Цифры, представленные в базе данных, выглядят реалистичными и соотносятся с публичной информацией (например, отчетами EPAM) и инсайдерскими данными devby.

EPAM

На начало 2024 года в белорусском офисе EPAM работало более 4,8 тысяч сотрудников. К началу октября штат сократился до 4,6+ тысяч.

Среди всех ИТ-компаний, попавших в списки, «Эпам Системз» уволила больше всего сотрудников за девять месяцев прошлого года — более 400 человек. При этом нанятых специалистов оказалось почти в два раза меньше — 244.

Судя по вакансиям, которые EPAM размещал на сайте в последние месяцы, белорусский офис нанимает преимущественно нетехнических специалистов. Размер штата компании, указанный в базе данных, в целом совпадает с цифрами, которые ранее публиковал devby.

iTechArt

Почти 300 специалистов потеряла за прошлый год «Техартгруп» — больше всех из ИТ-компаний, упомянутых в базе данных. iTechArt уволила почти 340 человек, при этом наняла почти в 10 раз меньше.

Всего на начало октября в белорусском офисе компании работало чуть больше 1000 специалистов.

Вот что рассказывал devby в конце прошлого года о ситуации в компании один из бывших сотрудников.

— Два с половиной года назад начались процессы диверсификации разработки (до войны 95% инженеров были из РБ). Также был заметен крен в сторону удешевления сотрудников (читай заменой дешёвыми индусами).

За это время многие переехали в другие локации, компания значительно перестроила внутренние процессы распределения новых позиций и проектов. Это привело к тому, что для сотрудника из Беларуси шанс выйти на новый проект снизился практически до нуля. Просто потому что сотрудники из других локаций в большем приоритете (Беларусь в самом низу этой цепочки).

Многие из моих знакомых ушли. Кто-то уволился, потому что не видел больше пути развития внутри компании, кто-то — из-за низких, по сравнению с рынком, зарплат.

Itransition

За девять месяцев прошлого года белорусский офис Itransition сократился более, чем на 100 сотрудников: почти 200 были уволены, наняты 85. Штат Itransition уменьшился до менее 1000 специалистов (ещё в начале 2022 года в компании работало почти 2500 человек).

ISsoft

Более 100 человек уволились в прошлом году из «Иссофт Солюшенз». С учетом небольшого найма (30+ сотрудников), по итогам девяти месяцев белорусский офис потерял 85 работников.

IBA IT Park

Штат компания IBA IT Park (центр разработки IBA Group в Минске) сократился за девять месяцев на 10%. Из компании за это время уволились более 100 человек. На начало октября в белорусском офисе работало 563 человека.

Другие компании

Более 50% команды, судя по базе данных, только за девять месяцев прошлого года потерял разработчик казуальных мобильных игр Melsoft Games. Из компании уволилось почти 50 человек. На начало октября в белорусском офисе числился только 41 сотрудник.

Треть белорусской команды потеряла компания Intetics. Если на начало 2024 года в офисе в РБ работало больше 100 человек, то на начало октября штат уменьшился до 71 сотрудника.

В белорусском офисе израильской геймдев-компании Playtika на начало прошлого года работали более 200 специалистов. Почти все были уволены к началу октября в связи с уходом компании из Беларуси.

А вот белорусское юрлицо американского такси-сервиса Lyft все еще в стадии ликвидации. При этом на начало октября в белорусском офисе числилось более 60 сотрудников. Всего в белорусском офисе работало более 170 человек.

Вторая волна релокации

Также в базе данных обнаружились любопытные данные о массовых сокращениях в белорусских офисах во время второй волны релокации айтишников в 2022 году — после начала войны в Украине (первая волна переездов пришлась на 2020−2021 годы). Вероятно, значительная часть увольнений были формальными — компании релоцировали своих сотрудников из Беларуси в другие страны.

Если верить информации из базы, то сразу пять ИТ-компаний вошли в топ-10 юрлиц Минска по наибольшему количеству уволенных в январе-октябре 2022 года. Это EPAM, ITechArt, Wargaming, Itransition, Godel.

За обозначенный период EPAM сократил в Беларуси 6,5 тысячи человек. С учетом резкого падения найма белорусская команда уменьшилась почти на половину (до 5,5 тысяч человек). Примерно такой отток по итогам 2022 года (но только производственных специалисто) подтверждала и сама компания.

«Гейм Стрим» (экс-Wargaming) потерял за 10 месяцев 2022 года 70% всей команды. Если на начало 2022 года в белорусском офисе работало почти 1,9 тысяч человек, то на начало ноября осталось чуть больше 500 — почти в 4 раза меньше. Это подтверждало и руководство минского офиса. Весной 2022 Wargaming заявил об уходе из Беларуси и России. Игровой бизнес был передан в локальное управление российской Lesta Studio. Часть минской команды переехала в Литву и Польшу. Впрочем, осенью 2023 года сотрудники компании утверждали, что в «Гейм Стрим» (под управлением Lesta) возобновился найм — и минская команда выросла до 800+ специалистов.

Более 1,4 тысяч специалистов уволились из ITechArt. Компании удалось частично нивелировать отток за счет найма (более 500 человек). Но почти 900 человек (треть штата) компания потеряла.

Более 1000 специалистов уволились из Godel. За 10 месяцев 2022 года белорусская команда сократилась больше чем в три раза — с 1,3 тысяч до 431 человека.

В 3 раза (минус почти 500 человек) сократилась белорусская команда Exadel.

Itransition потеряла 750+ сотрудников, IBA IT Park — 600+, ISSoft — почти 430.

Из крупных ИТ-компаний с белорусскими корнями, попавших в базу, пожалуй только в Andersen цифры по оттоку сотрудников в 2022 году выбиваются из общей тенденции. За 10 месяцев белорусская команда сократилась только на 15% (минус почти 200 человек).

Суммарно все компании, попавшие в базу данных, за 10 месяцев 2022 года потеряли более 12 тысяч сотрудников. Вероятно, значительная часть из них релоцировалась в другие страны.

Сколько айтишников уволили в белорусских офисах ИТ-компаний с 2022 года

Если ориентироваться на данные официальной статистики, то за период с 2022 по 2024 год отток специалистов из компаний сектора «информация и связь» превысил 23 тысячи человек. Статистику по найму и увольнениям непосредственно в ИТ-секторе Белстат давно закрыл.

В базе данных можно увидеть, сколько сотрудников потеряли за последние три года отдельные крупные ИТ-компании с белорусскими корнями.

Так, команда белорусского офиса EPAM в период с 2022 года на начало октября 2024 года сократилась в 2,5 раза или почти на 7 тысяч человек.

В 2,5 раза сократился штат Itransition (минус 1,5 тысяч).

В 3 раза уменьшились команды ITechArt (минус 2+ тысяч) и IBA IT Park (минус 1,2 тысяч).

Более чем в 2 раза сократился штат ISsoft (минус почти 900 человек).

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