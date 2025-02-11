Почему сало в Беларуси дороже мяса? 1 11.02.2025, 15:20

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Фермеры назвали три ценообразующих фактора.

Для одних белорусов сало — ненавистный с детства продукт, а для других — настоящий «суперфуд», ради которого стоит постоять в очереди. Цена на сало в зависимости от его качества разнится, но уже давно она стала выше практически любой другой мясной части свинины. Кого-то такое положение вещей ничуть не удивляет, а кто-то откровенно недоумевает. Почему сало дороже мяса? Журналистка Telegraf.news спросила об этом фермеров.

Каждый белорус, желающий порадовать себя кусочком свежего сала, не может не заметить, насколько его стоимость отличается от цены на мясо.

Так, если посмотреть информацию сервиса Еdostavka, то свежее мясо можно купить по цене 12,99 рубля за кг. А свиная крупнокусковая вырезка «Фермераская» без костей стоит 24,19 рубля за кг.

Тем временем отыскать настоящее свежее сало в обычных магазинах не так-то просто. Чаще всего до прилавков оно доходит в уже засоленном виде, и при этом многих шокирует своей ценой. Например, сало с хребтовой части обойдется на Edostavka в 25,99 рубля, и это красная цена (согласно данным на 10.02, без учета скидки сало стоит 31,97 рубля).

Удивляются цене на соленое сало белорусы и в TikTok. Так, недавно одна из пользовательниц пожаловалась на высокую цену на сало в одном из магазинов в Бресте. Там она заметила 2 кусочка, которые стоили без малого 24 рубля и 30 рублей за килограмм.

Некоторые белорусы отмечают, что даже почитаемое многими сало с мясной прослойкой стоит дешевле чистого сала.

Сколько стоит свежее сало?

Что, касается свежего несоленого сала, то отыскать его на прилавках обычных магазинов не всегда удается. В этом журналистка Telegraf.news убедилась, заглянув в мясной отдел 5 магазинов в своем районе в Мозыре. Чаще всего можно найти грудинку — сало с мясной прослойкой, и стоит она в среднем более 20 рублей за килограмм.

В то время как цены на свежую свинину колеблются в пределах от 9 до 18 рублей (в зависимости от типа).

Настоящие почитатели этого деликатеса обращаются к фермерам. Продукт ищут, в том числе и по объявлениям в Сети. Но и здесь за свежее сало придется выложиться.

Например, на «Куфаре» актуальные объявления о продаже свежего сала в среднем колеблются в ценовом диапазоне от 16 до 20 рублей за килограмм.

В то время как свежее мясо там же готовы продать по цене в среднем 11 рублей за кило.

Почему же так происходит и откуда «растут ноги» у цены на сало? Журналистка Telegraf.news спросила об этом у двух белорусских фермеров.

Почему в Беларуси сало дороже мяса?

Сергей Капариха занимается продажей свинины со своего личного подсобного хозяйства на 50 голов в Слуцке и не считает, что сало дороже.

«Дело в том, что сало – это уже готовый к употреблению продукт, стоит только посолить. Купил килограмм сала и съел килограмм сала. У меня килограмм сала стоит 19 рублей, а свежее мясо – 14. Но ведь мясо еще нужно жарить, а после жарки там уже будет далеко не килограмм», – высказался Сергей.

Он обратил внимание, что готовая к употреблению продукция из мяса стоит не дешевле сала. Например, сыровяленые колбаса и полендвица стоят 24 и 29 рублей за килограмм соответственно.

Несколько иначе на этот вопрос ответил владелец фермерского хозяйства «Илюшкино» Илья Ермакович из Ивацевичей.

«В свиноводстве экономически не выгодно выращивать свиней свыше определенного веса, так как идет перерасход корма, а каждодневные привесы все уменьшаются. Соответственно, расход корма значительно растет. Отсюда и растет цена», – объяснил свое видение цены на сало фермер.

По его мнению, причиной возросшей цены стал и тот факт, что хорошее, вкусное и молодое сало теперь «редкость». А все потому, что само по себе сало – универсальный продукт, который расходится для многих нужд, будь то соление, копчение, приготовление фарша, колбас и т.п. Так и выходит, что до прилавков оно доходит, как правило, в небольших объемах, и цена на него уже «кусается».

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