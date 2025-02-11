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Первая киберспортивная Олимпиада пройдет в Саудовской Аравии

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  • 11.02.2025, 19:10
Первая киберспортивная Олимпиада пройдет в Саудовской Аравии

МОК объявил о создании Олимпийских киберспортивных игр в 2024-м году.

Первые Олимпийские киберспортивные игры состоятся в 2027 году в Эр-Рияде. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Первые отборочные олимпийские соревнования начнутся уже в этом году. «Теперь есть очень четкая «дорожная карта» к первым в истории Олимпийским киберспортивным играм. Они становятся реальностью», — сказал глава МОК Томас Бах.

МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады в июле 2024 года. Тогда говорилось, что первые Игры пройдут в 2025-м.

Для организации соревнований МОК вступил в партнерство с НОК Саудовской Аравии сроком на 12 лет.

В июне 2023 года в Сингапуре состоялась первая в истории Олимпийская неделя киберспорта. В ней приняли участие более 500 тыс. человек, а за трансляциями наблюдали 6 млн зрителей.

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