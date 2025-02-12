Полиция Италии провела масштабную облаву на «Коза ностра» 12.02.2025, 2:07

Арестовано более 180 человек.

Итальянская полиция провела самую масштабную за последние годы операцию против сицилийских мафиозных кланов. Ее главная цель — пресечь попытку «Коза ностра» восстановить свою руководящую структуру, известную как «Купол», пишет ВВС.

В рейдах, начавшихся на рассвете вторника, были задействованы 1200 сицилианских карабинеров, сотрудники отдела по борьбе с преступностью Палермо, кинологи, вертолетная эскадрилья и представители других военных подразделений Италии.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в ходе операции было арестовано более 180 человек, в том числе несколько видных деятелей «Коза ностра».

«Спасибо судебной власти, нашим карабинерам, женщинам и мужчинам в военной форме, служащим государства, которые гарантируют законность и безопасность страны. Давайте двигаться вперед решительно, потому что мафию можно и нужно победить», — заявил он.

Все арестованные подозреваются в участии в преступном сообществе мафиозного типа, покушениях на убийство, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков, подстрекательстве к совершению преступлений с применением оружия, пособничестве незаконным азартным играм и во многом другом.

В заявлении Корпуса карабинеров говорится, что борьба с мафией в Италии значительно осложнена наличием у «Коза ностра» большого круга информаторов, в том числе в органах правопорядка. Они предупреждают мафиози о рейдах с указанием точного времени и места облавы.

В свете этого арест более 180 человек можно считать крайне успешной операцией, заявляют итальянские власти.

Среди арестованных — несколько боссов мафии, которые совсем недавно вышли на свободу на основании выигранных в суде апелляций.

Один из них Томмасо Ло Прести, который провел 12 лет в тюрьме и был освобожден в 2023 году.

В прошлом году этот человек оказался в центре внимания, после того как отпраздновал свою серебряную свадьбу в церкви Палермо, где похоронен известный прокурор Джованни Фальконе. Тот погиб в 1992 году от рук мафии вместе с женой и тремя телохранителями.

Многие сицилийцы были разгневаны тем, что Ло Прести выбрал именно эту церковь для своего торжества.

«Роберт де Ниро» и «Человек-паук»: что удалось узнать из чатов

Более 100 лет сицилийская мафия контролирует многие местные города, вымогая у предприятий деньги за защиту и получая большие прибыли от торговли наркотиками.

В разное время полиция арестовывала высокопоставленных мафиози, многие из них до сих пор в тюрьме.

Однако последнее полицейское расследование показало, что даже за решеткой они весьма эффективно продолжают управлять своими кланами посредством зашифрованных сообщений.

Для их перехвата полиция установила специальные программы в устройствах и домах мафиози — и оказалось, что они регулярно выходят на связь со своими родными и подручными.

Впрочем, полностью расшифровать сообщения полиции пока не удается. Как сообщает издание La Repubblica, на данном этапе расшифрованы клички двух человек, которые на свободе принимают указания из тюрьмы. В перехваченных чатах они фигурируют как «Роберт де Ниро» и «Человек-паук», и полиция активно пытается установить их личности.

Производить аресты на свободе, по словам следователей, тоже стало сложнее, так как с развитием технологий методы управления мафиозными структурами настолько изменились, что мафиози все реже проводят личные встречи.

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