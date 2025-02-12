БелАЭС не помогла 12.02.2025, 12:37

Электроэнергия в Беларуси только дорожает.

Счета за коммуналку в феврале потяжелеют по крайней мере на Br 17. Еще на Br 4 – летом, когда вырастут тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Всего это 21 рубль. Также дорожает электроэнергия и газ, хотя атомная станция должна была давать более дешевую энергию. Какие изменения тарифов больше всего ударят по нашим кошелькам? Об этом в материале («Белсата»https://ru.belsat.eu/85015922/belaes-ne-pomogla-elektroenergiya-dorozhaet).

На 12% или иначе – на разрешенную государством половину базовой величины выросла «коммуналка». Это Br 21, если рассчитывать на примере типовой двухкомнатной квартиры с тремя жильцами, нормативно потребляющими услуги. Почему тарифы растут на 12%, если прогнозная инфляция на этот год – только 5%, комментирует бывший «депутат» Мингорсовета Ольга Тесакова:

«Денег в бюджете не хватает на покрытие «социальных гарантий». Это тенденция последних лет – власти стремятся к 100% оплате населением коммунальных и транспортных услуг».

Так выглядит кривая роста коммунальных услуг: в 2022 году – рост только на 11 рублей, в прошлом году и в этом году – на 20–21 рубль.

Расходов будет больше и за услуги по счетчикам. На 11,9% правительство повысило цены на электроэнергию для населения. Вопреки обещаниям Лукашенко, что электричество подешевеет благодаря нашим собственным атомным киловатт-часам.

«На самом деле атомная станция строилась не для этого. Она строилась, чтобы продуцировать электричество, продавать его соседям и богатеть. Построили АЭС, с соседями рассорились, подавать электричество некуда... А деньги – миллиарды долларов расходов, их же надо компенсировать», – говорит Андрей Маховский, ведущий программы «Оптимум» на YT-канале «Белорусы и рынок».

В том числе за счет внутреннего потребителя. Это $10 млрд, рефинансировать которые Россия не собирается. Решение о росте тарифов на электричество для населения приняли сразу после окончательного отключения стран Балтии от энергетической системы Беларуси и России.

«Мы подключаем страны Балтии к нашей континентальной европейской электросети. Линии электропередач с Россией и Беларусью демонтируются», – констатировала Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии.

Подняли тарифы и на сжиженный газ для населения – на 5%, что совпадает с инфляционным прогнозом. Кажется – справедливо. Но вопрос в том, как эти тарифы начисляются:

Андрей Маховский в прошлом году делал расчеты. Тогда, как и сейчас, российское голубое топливо приобретали по $128 за одну тысячу м³. Отечественным предприятиям режим продавал газ и теплоэнергию уже из расчета $207 за одну тысячу м³ (+$79). А так называемым тунеядцам государство насчитывает тарифы из расчета $307 за одну тысячу м³ (+$179). Эксперт говорит:

«Это то, что они называют экономически обоснованным тарифом, но как это тариф обоснованный? Как из $128 получилось $300 – очень интересный вопрос. Как рассчитывалось – мы проверить не можем. Здесь государство очень четко пользуется своим абсолютно монопольным положением и тем, что никому ни в чем «не обязано» отчитываться».

Цены на энергоресурсы и коммунальные услуги растут независимо от внешних факторов. Например, из-за теплой зимы в Литве на 15% снизили оплату на отопление. Эксперты Маховский и Тесакова не видели такой практики в Беларуси.

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