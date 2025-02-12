Стало известно, на сколько подорожают импортные авто в Беларуси
- 12.02.2025, 12:54
Изменения связаны со ставкой утильсбора.
Импортные авто в Беларуси подорожают, но повышение цен будет минимальным, говорят в пресс-службе Минпрома.
Изменения связаны со ставкой утильсбора, которая изменилась с 1 января. При этом размер утильсбора на новые легковушки, ввезенные в Беларусь для личных нужд, не изменился. На сегодня он составляет 544,5 рубля.
Сбор для авто старше 3 лет, ввозимых физическими лицами, немного увеличился — с 816,7 рубля до 1089 рублей.
Преимущественно повышение цен коснется тех автомобилей, которые выпускаются в третьих странах и продаются в Беларуси через официальные дилерские сети зарубежных производителей. На белорусские и российские автомобили цены не подскочат, считают в Минпроме.