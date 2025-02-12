закрыть
12 февраля 2025, среда, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, на сколько подорожают импортные авто в Беларуси

  • 12.02.2025, 12:54
Стало известно, на сколько подорожают импортные авто в Беларуси

Изменения связаны со ставкой утильсбора.

Импортные авто в Беларуси подорожают, но повышение цен будет минимальным, говорят в пресс-службе Минпрома.

Изменения связаны со ставкой утильсбора, которая изменилась с 1 января. При этом размер утильсбора на новые легковушки, ввезенные в Беларусь для личных нужд, не изменился. На сегодня он составляет 544,5 рубля.

Сбор для авто старше 3 лет, ввозимых физическими лицами, немного увеличился — с 816,7 рубля до 1089 рублей.

Преимущественно повышение цен коснется тех автомобилей, которые выпускаются в третьих странах и продаются в Беларуси через официальные дилерские сети зарубежных производителей. На белорусские и российские автомобили цены не подскочат, считают в Минпроме.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин