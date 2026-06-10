Против армянского друга Лукашенко возбудили уголовное дело 1 10.06.2026, 8:42

Гагик Царукян

По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В отношении армянского бизнесмена и политика Гагика Царукяна, лидера партии «Процветающая Армения» и друга Александра Лукашенко, возбуждено уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Армянская служба «Радио Свобода».

Подробности обвинения следствие пока не раскрывает. В качестве меры пресечения Царукяну запретили покидать страну.

При этом адвокат политика Эмиль Хачатрян заявил, что считает преследование незаконным и необоснованным. По его словам, Царукян не имеет отношения к управлению компаниями, через которые, по версии следствия, могли быть совершены налоговые нарушения.

Кроме того, адвокат опроверг сообщения о том, что политика якобы не выпустили из страны. По его словам, Царукян вместе с супругой планировал краткую поездку в ОАЭ по личным делам, однако сам отказался от вылета после того, как в аэропорту начались дополнительные проверки документов.

На прошедших 7 июня парламентских выборах его партия «Процветающая Армения» не прошла в парламент, так как не смогла преодолеть барьер в 4% голосов.

Отметим, после победы на выборах премьер Армении Никол Пашинян назвал оппозиционные силы страны маргинальными и пообещал добиться их «политического уничтожения» в течение ближайших пяти лет. По его словам, лидеры оппозиции, включая Роберта Кочаряна, Гагика Царукяна и Самвела Карапетяна, должны быть привлечены к уголовной ответственности и оказаться в тюрьме.

72-летний Гагик Царукян — один из самых богатых людей в Армении. Он и Александр Лукашенко поддерживают тесные связи — Царукян называет его «своим другом». Посольство Беларуси в Армении находится рядом с особняком Царукяна в селе Ариндж на окраине Еревана. В январе 2024 года в гости к Царукяну как к главе Олимпийского комитета Армении приезжал Виктор Лукашенко.

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