Москва-то поближе Чебоксар будет2
- Андрей Волна
- 10.06.2026, 8:39
- 1,612
Фламинго – это не только птица.
Фламинго – это не только птица.
Вот теперь уже точно.
На заводе «Прогресс», что рядом с Чебоксарами, что, в свою очередь, в 1000 км от Украины, изготавливают компоненты для Искандеров.
Фламинго поинтересовалась, что там и как… У коллег-то. Соблюдается ли трудовое законодательство? Не привлекают ли несовершеннолетних к работам? Справляются ли с планом? Нет ли задержек с выплатой заработной платы?
Чисто по-свойски поинтересовалась, по-ракетному.
А мирный план Зеленского Путину и его сотоварищам лучше бы принять.
Москва-то поближе Чебоксар будет.
«Бумажку передали», ага.
Кстати, учитывая навязываемую рашистами концепцию то ли «одного народа», то ли «братских народов», все ли уверены, что путинское «работайте, братья!», украинцы не восприняли именно как к ним призыв? Все бывает…
Андрей Волна, «Фейсбук»