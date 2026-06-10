Индия пообещала перекрыть лазейки для танкеров «теневого флота» РФ 10.06.2026, 8:27

Судам будет труднее получить страховку и доступ к портам.

Нью-Дели усилит контроль над судами, вовлеченными в обход международных торговых санкций, отменив сертификацию более 200 танкеров и других судов за последние три года.

Об этом сообщает Reuters.

Проверять танкеры будет Индийский орган сертификации безопасности судов Indian Register of Shipping (IRClass), входящий в число ведущих мировых сертификаторов.

Исключение из его перечня, вероятно, усложнит для судна получение страховки и потенциальный доступ к портам.

Согласно данным с 2023 года, базирующийся в Мумбаи IRClass исключил из своего реестра 235 судов, большинство из которых составили нефтяные танкеры и несколько газовозов, сообщил глава организации Арун Шарма.

По его словам, ранее в реестре было несколько судов, попавших под западные санкции, но теперь IRClass имеет «очень комплексную» санкционную политику.

«Примерно с 2023 года мы не берем никаких судов, которые имеют какие-либо санкции - будь то санкции США, Европы или Великобритании», - заявил Шарма, имея в виду западные санкции против РФ и Ирана, которые ввели из-за войны и ядерной программы Тегерана.

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