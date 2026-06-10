Скандал с резким подорожанием жилья в Жодино принял неожиданный оборот 1 10.06.2026, 8:25

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Чем закончилась громкая история?

Жильцам кооператива «Научный-2022» в Жодино пообещали не повышать стоимость квартир после недавнего скандала с резким ростом цены квадратного метра незадолго до сдачи дома. После проверки документов стоимость вернется к уровню, указанному в договорах, пишет «Минская правда».

В Жодино 9 июня прошло повторное собрание членов жилищно-строительного потребительского кооператива «Научный-2022», участники которого ранее пожаловались на очередное подорожание жилья перед самым завершением строительства.

Председатель Жодинского горисполкома Александр Цивако сообщил, что после анализа смет, счетов и объемов выполненных работ стоимость строительства пересчитали.

«Превышения стоимости не будет. С учетом откорректированных документов выходим на те цифры, которые у вас в договорах», — заявил он.

По словам чиновника, причиной разногласий стало отсутствие у подрядчика актуализированных смет. Он также заверил, что последующие расчеты не приведут к росту стоимости квартир.

Напомним, ранее члены ЖСПК «Научный-2022», в который входят преимущественно работники бюджетной сферы, записали видеообращение с просьбой разобраться в очередном увеличении стоимости квадратного метра.

По их словам, за время строительства цена выросла с 1570 до 3296 рублей за квадрат, а стоимость всей квартиры — в среднем на 10−12 тысяч рублей. Причем последнее повышение произошло менее чем за две недели до планируемого завершения работ.

Жильцы заявляли, что не получили понятных объяснений причин подорожания и опасаются дальнейшего роста стоимости жилья.

После обращения дольщиков заказчик строительства начал дополнительную проверку финансовых расчетов с участием специалистов областного УКС.

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