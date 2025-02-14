На Беларусь надвигаются арктические воздушные массы с севера Европы 14.02.2025, 14:15

Синоптики прогнозируют самые сильные морозы с начала зимы.

В предстоящие выходные в Беларусь наконец придут настоящие холода: днем местами будет до -9°С, а ночью воздух проморозится до -19°С, рассказали в Белгидромете.

Морозы начнут усиливаться уже в субботу, 15 февраля. Температура воздуха ночью ожидается −7…−13°С, днем −2…−8°С. Будет облачно с прояснениями, местами — небольшой снег и гололедица на дорогах. Ветер северный, северо-западный умеренный.

В воскресенье, 16 февраля, ветер усилится до порывистого, во многих районах пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью упадет до −10…−15°С, при прояснениях — и вовсе до 18 градусов мороза, по западу страны −7...−9°С. Днем будет −2…−9°С.

Все это — последствия фронтальных разделов и прихода арктических воздушных масс с севера Европы, объяснили синоптики.

Холода сохранятся и в начале следующей недели. В понедельник, 17 февраля, ночью местами пройдет небольшой снег, утром и днем на большей части страны — кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью −10…−17°С, при прояснениях до −20°С, днем от −1°С по западу до −9°С по востоку страны.

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