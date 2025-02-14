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Зеленский после встречи с Вэнсом: Готовим план, как остановить Путина

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  • 14.02.2025, 21:57
  • 1,994
Зеленский после встречи с Вэнсом: Готовим план, как остановить Путина

Украине нужны надежные гарантии безопасности.

Украине нужны надежные гарантии безопасности после войны с РФ, поэтому Киев продолжит совместно работать с администрацией США над поисками путей окончания войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам после встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене.

Он подчеркнул, что разговор с Вэнсом «был замечательный», но «точно не последний».

«Потому что нам есть о чем поговорить, над чем поработать и подготовить план, как остановить Путина и закончить войну. На самом деле мы этого очень хотим, но нам нужны реальные гарантии безопасности. Мы будем продолжать встречаться и работать», - сказал он.

Зеленский также выразил надежду, что в ближайшее время Киев посетит спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг.

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