Сикорский: Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками планами по Украине 5 16.02.2025, 17:25

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Радослав Сикорский

Фото: Getty images

Глава МИД Польши заявил, что планы США «вселяют надежду».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог поделился с некоторыми европейскими союзниками переговорной тактикой в отношении Украины. Его цитирует The Guardian.

«Генерал Келлог представил мне лично и кругу европейских союзников переговорную тактику Соединенных Штатов», – сказал Сикорский.

По словам главы польской дипломатии, планы Вашингтона по переговорам «неортодоксальны», но «внушают надежду».

«Я не буду их здесь раскрывать. Они вселяют определенные надежды. Они неортодоксальны, но мы желаем им удачи», – добавил он.

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