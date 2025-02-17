Наталья Радина: Россия слаба, нужно только немного поднажать 4 17.02.2025, 9:04

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Наталья Радина

Российская Федерация развалится, как СССР.

«Россия давно не сверхдержава. Это слабая, нищая, отсталая страна. Нужно немного поднажать для того, чтобы этот преступный режим, который несет столько горя соседним странам, рухнул», — считает главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Об этом и не только белорусская журналистка рассказала в интервью YouTube-каналу Евгения Киселева. Разговор состоялся во время Мюнхенской конференции по безопасности:

— Президент Владимир Зеленский особо отметил на конференции вопрос Беларуси. Главным образом речь шла об угрозах, которые исходят с территории нашей страны в адрес как Украины, так и стран НАТО, главным образом стран Балтии: Литвы, Латвии, Эстонии, а также Польши. Действительно, еще где-то порядка месяца назад американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что происходит тихое военное поглощение Беларуси Россией, а после подписания в декабре 2024 года Договора о гарантиях безопасности между Путиным и Лукашенко вероятно размещение на белорусской территории новых российских военных баз вдобавок к тем двум, которые есть на данный момент. Также размещение новых российских бригад или дивизий, формирование которых происходит с 2023 года в России. И такая угроза действительно существует. Это еще раз доказывает, что Путин не собирается идти ни на какое перемирие с Украиной, что никакого долгосрочного и устойчивого мира в результате предстоящих переговоров не будет, а Западу не остается ничего другого, кроме как выстраивать жесткую политику в отношении кремлевского режима, который будет также использовать, к сожалению, территорию моей страны в своих агрессивных планах как против Украины, так и против стран-членов НАТО.

— Конечно, вы обратили внимание на то, как несколько изменилась риторика представителей западных держав буквально в последние часы.

— Да, очень изменилась. Я вижу, что вице-президент США Вэнс уже заявил, что возможно размещение американских войск в Украине и усиление нефтяных санкций против России. Глава Пентагона Хегсет даже сказал о возможности размещения в Украине ядерного оружия. И вот буквально недавно пришла новость, что заместитель спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога Джон Коул сказал, что США не исключают вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года. Это диаметрально противоположное тому, что мы слышали в последние дни, в частности после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал свой пост, в котором в восторженных тонах рассказал о разговоре с кремлевским диктатором Путиным. Это, конечно, радует.

Американцы реагируют на критику. Весь мир был шокирован этими переговорами. Даже в американской прессе было много критики. Я видела стенограмму интервью американского журналиста с главой Пентагона. И вопросы журналиста были очень жесткие, было сказано: «Вы постоянно говорите об уступках, которые должна сделать Украина, то есть отказаться от членства в НАТО. Должна произойти демилитаризация. Вы не хотите размещать американские войска на территории Украины, то есть Украина должна признать оккупацию пяти своих областей. А на какие уступки пойдет Путин, который напал на Украину, который является военным преступником, который несет ответственность за гибель сотен тысяч украинцев?» И глава Пентагона не знал, что ответить на этот вопрос.

Меня радует, что они реагируют, и грязная сделка, о которой уже прямо заявила Кая Каллас, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности, не состоится. Европа просто не позволит это сделать, а Украина никогда не смирится с таким похабным миром.

— Смотрите. Я просто хотел бы процитировать то, что сказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal. Мне кажется, что его слова заслуживают того, чтобы быть приведенными в виде прямой цитаты. «Есть экономические рычаги давления, есть, конечно, и военные рычаги давления на Россию. Вариант отправки войск США в Украину остается на повестке дня, если Москва откажется вести переговоры». Вице-президент считает, что еще слишком рано говорить о том, какая часть территории Украины может остаться под российской оккупацией или какие гарантии безопасности США и другие союзники могут предложить Киеву. Он сказал, что эти детали предстоит проработать в ходе переговоров. «Есть сколько угодно формулировок и конфигураций, но мы заботимся о том, чтобы у Украины была суверенная независимость. Я думаю, выйдет соглашение, которое шокирует многих людей». Я так понял, что вот это обещание Джей Ди Вэнса выработать шокирующее для многих людей соглашение, не подразумевает шок от уступок в пользу Российской Федерации. Хотя, может быть, я не прав.

— Надеюсь, что шок, который мы пережили после поста Трампа, не повторится, CША сделают выводы из той критики, которая обрушилась на администрацию американского президента в результате этой информации.

Потому что поведение ведущего демократического государства выглядит очень странным. Нельзя договариваться с Путиным, который ведет три года эту преступную войну против Украины, который постоянно угрожает странам Запада, странам НАТО, главным образом угрожает всей Европе, и этого не скрывает. Это, по меньшей мере, ошибочно, если не преступно.

Необходимо ужесточение нефтяных санкций, о которых заявил вице-президент Вэнс, об этом говорили и другие представители администрации США. Необходимо снижение цен на нефть, о чем говорил Дональд Трамп в своей предвыборной кампании, необходимо вооружать и поддерживать Украину. Другого способа, чтобы устранить те угрозы, которые сегодня идут от Российской империи, нет.

—Хотел бы поговорить об инциденте с российским «Шахедом», прилетевшем на разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Это был ударный дрон с фугасной боевой частью, он поразил укрытие, которое охраняет мир от радиации. Кстати, напомните, пожалуйста, взрыв на Чернобыльской АЭС, я имею в виду тот взрыв, который произошел в апреле 1986 года, ведь он нанес колоссальный ущерб Беларуси. Не так ли?

— Это правда. Мой отец, кстати, был ликвидатором на Чернобыльской атомной станции. В первый же день его эскадрилья (он служил в вертолетных войсках) была отправлена в Чернобыль. Они тушили реактор, засыпали его песком со свинцом. И тогда очень многие ликвидаторы, которые участвовали в устранении последствий этой аварии, погибли, просто умерли от облучения.

В Беларуси, конечно, были выжжены большие территории, главным образом в Гомельской и Брестской областях. И до сих пор эти земли остаются серьезно заражены радиацией. И, конечно, на них просто нельзя и жить, и выращивать какую-то сельхозпродукцию. Хотя диктатор Лукашенко давно на это наплевал: продукция, выращенная на зараженных радиацией территориях, продолжает спокойно продаваться на территории всей страны. Лукашенко лишил ликвидаторов аварии на ЧАЭС каких-либо льгот, которые у них были еще в советские времена.

Поэтому для белорусов авария на ЧАЭС — это, конечно, трагедия, потому что главным образом тогда пострадала территория нашей страны.

Что касается удара российского дрона по ЧАЭС — это еще раз подтверждает, что Путин недоговороспособен, он просто психопат. В период, когда идет разговор о мире, бомбят Киев, пытаются взорвать Чернобыльскую атомную станцию. Это неминуемо бы привело и к заражению стран Евросоюза.

И, кстати, ранее страны ЕС заявляли, что авария на атомной станции в Украине будет рассматриваться НАТО как нарушение пятой статьи Устава организации, потому что будет нанесен прямой ущерб жителям стран-членов Североатлантического Альянса. Думаю, что на Мюнхенской конференции должны быть приняты жесткие меры или предупреждения российской стороне, что будет, если они продолжат обстреливать атомные объекты в Украине.

— Какие ваши ощущения от того, что происходит сейчас и вокруг Украины, и вокруг Беларуси? Будет ли «мюнхенский сговор 2.0»? Не дрогнут ли немцы, французы, поляки?

— Думаю, что ситуация 1938 года не повторится. Многие эксперты сравнивали Мюнхенскую конференцию с «мюнхенский сговором» 1938 года, когда Даладье и Чемберлен подписали соглашение с Гитлером и Муссолини, а Судетскую область забрали у Чехословакии и передали Германии. Буквально через несколько месяцев была захвачена вся Чехословакия. Произошло нападение в 1939 году на Польшу, началась Вторая Мировая война. Европа это хорошо помнит, в отличии от США, которые долгое время не хотели вступать во Вторую мировую войну и вступили только в 1941 году, когда японцы напали на Перл Харбор.

И в этой ситуации, конечно, я очень надеюсь, что выводы из истории европейцами сделаны, они прекрасно понимают, что угрозы со стороны России никуда не денутся, если соглашения с Путиным будут заключены на этих абсолютно позорных условиях капитуляции. Думаю, что все-таки будет выработана жесткая стратегия в отношении Путина, потому что нужно понимать, что Россия слаба, ее даже невозможно сравнивать с СССР. И сегодня это двенадцатая экономика мира, это не сверхдержава, каким был в свое время Советский Союз. И мы знаем, что за эти три года Россия очень серьезно истощена войной, об этом прямо заявлял генеральный секретарь НАТО. Сегодня у нее серьезный дефицит и вооружений, и личного состава. Мы видим, какие проблемы в экономике России, экономические санкции, введенные против Российской Федерации, действуют. Нужно усилить санкции против энергетического сектора, санкции против теневого флота, которые уже введены. Можно идти дальше. Речь идет не только о снижении цены на нефть, можно закрывать проливы, нужно обращаться к Дании, к Турции.

— Хорошо. А что в самой Беларуси после так называемых «выборов», которые состоялись в январе. Что дальше?

— В Беларуси продолжается гниение и разрушение режима. Ситуация тоже тяжелая, режим страдает от экономических санкций, введенных Западом.

Сейчас власти не в состоянии продержаться в виде той автаркии, в которой существовали в последние четыре года, потому что финансирование режима шло исключительно со стороны России. Сегодня мы видим серьезные проблемы в экономике, вызванные тем, что Россия не состоянии датировать в прежнем объеме белорусскую диктатуру. Вот недавно Financial Times опубликовала очень интересную информацию о том, что на заседании у премьер-министра России Мишустина был заслушан доклад о состоянии так называемой евразийской интеграции. Там констатируется, что Россия не может удерживать в своей орбите постсоветские государства. Страны Центральной Азии уходят из-под влияния России, предпочитают сотрудничество с Китаем, с Турцией. Что страны Южного Кавказа — Армения, Азербайджан — также отдаляются. Ереван заявил о намерении вступить Европейский союз, Азербайджан также разрывает отношения с РФ после чудовищной аварии азербайджанского самолета в РФ, когда его просто сбила российская ракета. Молдова также заявила о желании вступить в ЕС и закрепила это стремление в своей Конституции. Вызвано это, конечно, войной в Украине. Потому что постсоветские страны поняли опасность, которая исходит сегодня от России, угрозу, которую сегодня несет РФ их суверенитету. А также тем, что Россия не в состоянии датировать эти государства, деньги заканчиваются. Это ощущается также в Беларуси.

— Азербайджан не шибко-то и датировался из российской экономики.

— У них хватало и своих нефтегазовых доходов. Согласна.

— С другой стороны, о разрыве отношений, наверное, говорить чуточку преждевременно, просто они заметно похолодали.

— Заметно похолодали, безусловно. Но это говорит о том, что Россия слаба. Об этом я говорила в самом начале. Необходимы сильные действия в отношении этого режима. Запад видит Россию как Советский Союз, но это несравнимые вещи. Россия давно не сверхдержава. Это слабая, нищая, отсталая страна. Достаточно немного поднажать для того, чтобы этот преступный режим, который несет столько горя соседним странам, рухнул.

— Наталья, мы не преувеличиваем? Не вселяем ли тем, кто нас смотрит или слушает, чрезмерные ожидания, говоря, что Россия слабая и нищая. Все-таки Россия продолжает получать миллиарды долларов от экспорта углеводородов, несмотря на все санкции. У России есть ядерное оружие, а во главе РФ стоит явно не очень адекватный человек, у которого крыша давным-давно поехала. Такая страна являет собой очень большую угрозу для безопасности всего человечества. Не рано ли мы ее списываем со счетов?

— Мы с вами как-то обсуждали на одной программе, что в 80-тые годы никто не верил, что Советский Союз может рухнуть. Не верили и сами жители СССР, не верили и на Западе. Ни один советолог не предсказывал падение cоветской империи. Но это произошло, и посмотрите, что сейчас есть все три элемента, которые привели к распаду Советского Союза. Введены санкции против нефтяного сектора, идет обсуждение снижения цены на нефть, происходит гонка вооружений. Вот недавно прошла информация, что военный бюджет России якобы уже выше, чем военный бюджет всех стран Евросоюза вместе взятых. Это неминуемо ведет к краху экономики. А сейчас Трамп распорядился создать в США систему противоракетной обороны «Железный купол» по примеру рейгановских «Звездных войн». И это продолжение гонки вооружений. Во время которой, я убеждена, не только Россия, даже Китай может надорваться. Третий элемент развала СССР — война в Афганистане, а сейчас еще более разрушительная для самой России война против Украины.

Считаю, что мы не преувеличиваем, все может произойти стремительно и быстро. Как в самой России, так и в Беларуси, потому что марионеточный режим Лукашенко рухнет одновременно вместе с путинским.

— А как это будет происходить в Беларуси?

— Как это происходило в Советском Союзе. Думаю, что как только все посыпется в России, очень быстро произойдет и номенклатурный переворот в Беларуси. Возможно, номенклатурный переворот вместе с народными восстаниями. Мы снова увидим тысячи и сотни тысяч белорусов на улицах, а номенклатура очень быстро попытается отречься от наследия преступного режима Лукашенко.

Но здесь очень важно быстрое создание в стране правительства переходного периода, в которое войдут представители демократических сил, политические заключенные, которые выйдут из тюрем, представители эмиграции, и да, вероятно, часть номенклатуры, которая прямо не участвовала в репрессиях. И постепенно произойдет транзит власти и переход Беларуси к демократии. Далее уже проведение свободных демократических выборов — в начале парламентских, потом президентских, выборы мэров, местные выборы. Думаю, что все будет происходить примерно так.

— Скажите, пожалуйста, Наталья, вы обратили внимание на то, что и по поводу участия Европы в переговорах о будущем Украины американцы стали сдавать назад. Вот вы упоминали Каю Каллас, которая довольно жестко заявила, что Европа не допустит того, чтобы Украину сдали. И тут же министр обороны США заявил, что Европа обязательно примет участие во всех переговорах, касающихся будущего Украины. Потому что про Европу, как мы помним, ни слова в пресловутом твите Трампа сказано не было.

— Потому что и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что план Трампа провалится, если в его разработке не будет участвовать Европа. И сильная позиция Евросоюза по этому вопросу может только радовать, потому что совершенно очевидно, что никакого мира на континенте не будет, если в переговорах не будет участвовать Украина и Европейский союз.

— Кто-нибудь скажет: «Да кто такая Кая Каллас, да что она может сама решить? Решать будут Соединенные Штаты, европейцы слабы и зависят от американского зонтика ядерной безопасности».

— Сегодня слабость показывает как раз администрация нового президента США. Сейчас звучат даже предостережения, как бы не было новой Ялтинской конференции и раздела мира. Это что, сила демократического государства? Это мировой лидер, который предпочитает целоваться с диктаторами? Мне кажется, что США потеряют свое лидерство, если они будут пытаться умиротворить Россию. Если они заявляют о том, что их главным геополитическим конкурентом является Китай, то попытки замириться с китайской марионеткой, абсолютно зависимой от Пекина Россией, приведут только к проигрышу США.

Мы вступили в период гегемонистских войн. И, кстати, победители в этой гегемонистской войне могут быть самыми неожиданными. Это может быть не США и не Китай, победителем может быть Евросоюз. Вспомните, как в результате окончания Второй мировой войны гегемоном неожиданно стала Америка, а не Великобритания, как ожидалось.

То же самое может произойти сейчас, просто Европе нужно сохранять силу, уверенность, вооружаться серьезным образом и сохранять принципиальность и стойкость. Потому что никакое замирение с Путиным сегодня невозможно. Любое замирение с Путиным — это продолжение войны, в том числе — на европейском континенте. Об этом, кстати, был доклад датской разведки, которая заявила, что если сегодня произойдет так называемое примирение на условиях Путина, то через два года Россия нападет на одну из стран Балтии, а через пять лет начнется широкомасштабная война на европейском континенте.

Отмечу, что в Америке просто не осознают, насколько сильны антироссийские настроения в Европе. Антипутинские, антироссийские настроения в Евросоюзе очень сильны, настроения абсолютно проукраинские. Потому что, посмотрите, даже в Словакии, где правит Фицо, ездивший в Москву, абсолютно пропутинский, пророссийский политик, постоянно проходят демонстрации протеста, в том числе — в поддержку Украины. Вот поэтому США просто нужно посмотреть в лицо реальности.

— Кстати, Зеленский сказал, что собирается посетить Саудовскую Аравию, но там также не планирует встречаться ни с представителями Соединенных Штатов, ни с представителями Российской Федерации. Такое ощущение, что, скажем так, закручивается новый виток напряженности в этом сложном многоугольнике отношений между Вашингтоном, Брюсселем и Киевом. Пока что непонятно, как будет это разрешено.

— Я вижу сейчас процесс, который предшествовал распаду Советского Союза. Не верю я ни в какой устойчивый долгосрочный мир с нынешней Россией. Путинская Россия будет неминуемо совершать самоубийственные шаги, а американцам, как и в целом всему Западу, придется переходить к решительным мерам, вот и все. Поэтому другого выхода нет, я думаю, что на самом деле время, конечно, сейчас сложное и то, что мы пытаемся анализировать, все меняется стремительно, не то что ежечасно — ежеминутно, но мне совершенно понятно, что без серьезного противостояния с Кремлем (а оно не будет очень долгим, не нужно даже предпринимать какие-то невероятные усилия, чтобы победить сегодня Путина) ничего не будет. Уверена, что мы на пороге серьезных изменений, и изменений позитивных.

— После того уныния, тех страхов, того разочарования, которое вызвал твит Трампа про его разговор с Владимиром Путиным, конечно же, еще раз хочу сказать о новом заявлении, прозвучавшем уже из уст Джей Ди Вэнса, который явно взял на себя роль плохого полицейского. Оно послужило для многих, конечно же, холодным душем. Еще раз повторю в конце нашего разговора. «США ударит по России санкциями, если российский лидер Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое будет гарантировать долгосрочную независимость этой страны и на столе остается вариант отправки американских войск в Украину, есть экономические рычаги давления, есть конечно и военные рычаги давления», — заявил Вэнс.

— Вот и подтверждение того, что мы победим.

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