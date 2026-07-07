закрыть
7 июля 2026, вторник, 20:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Космические силы США протестировали ИИ для ускорения принятия решений в бою

1
  • 7.07.2026, 18:55
Космические силы США протестировали ИИ для ускорения принятия решений в бою
Фото: US Air Force

ИИ ускорил работу в пять раз.

Космические силы США впервые приняли участие в совместных с ВВС США испытаниях систем ИИ, предназначенных для ускорения принятия решений в боевых условиях. Как пишет Air&Space Forces эксперимент MASH (Multi-Decision Advantage Sprint for Human-Machine Teaming) прошел еще в мае в Лас-Вегасе и объединил около 100 военнослужащих, гражданских специалистов и разработчиков ПО.

В ходе двухнедельных учений участники использовали большие языковые модели, машинное обучение и агентные ИИ-системы для решения задач в воздушной, космической, кибернетической, морской и наземной сферах. Целью эксперимента стала проверка возможностей ИИ по обработке больших объемов данных и формированию вариантов действий для командиров в режиме, близком к реальному времени.

По словам директора группы Advanced Battle Management System Cross-Functional Team полковника Джона Оланда, интеграция ИИ в архитектуру управления войсками позволит операторам быстрее анализировать информацию и принимать решения. Он отметил, что компьютеры должны взять на себя обработку всех возможных вариантов развития событий, чтобы командиры могли быстрее выбирать оптимальное решение.

В рамках испытаний военные совместно с разработчиками тестировали программное обеспечение, выявляли ограничения алгоритмов и передавали обратную связь для их доработки. Как сообщил капитан ВВС США Адам Сочья, если раньше выполнение одной задачи занимало у его команды от 50 минут до часа, то с использованием новых инструментов за то же время удалось выполнить пять-шесть аналогичных задач.

Разработчики отмечают, что технологии, испытанные в ходе MASH, в дальнейшем могут использоваться не только в ВВС и космических силах США, но и в других видах американских вооруженных сил.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив
Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский