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«Уже добрались и до Wildberries, а зарплатами кто-нибудь заинтересуется?»

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  • 18.02.2025, 12:21
  • 2,042
«Уже добрались и до Wildberries, а зарплатами кто-нибудь заинтересуется?»

Белорусы ответили Лукашенко.

В понедельник Лукашенко рассказал, что будет с Wildberries в Беларуси. Диктатор якобы боится, что маркетплейсы вытеснят небольшие магазины.

Подписчики сайта Charter97.org высказали свое мнение под видео об этом в TikTok. Приводим некоторые из них:

«Люди ищут, где сэкономить можно, чтоб как-то чуть лучше жить».

«Сапоги в «Белвесте» или «Марко» стоят целую зарплату. Люди кредит берут на обувь, поэтому и идут на рынки, своё носят олигархи».

«Вымирание маленьких магазинов происходит не из-за «Вайлдберриз», а из-за условий, поставленных бизнесу. Крупные-то не все выживают, а маленькие вообще неизвестно за счет чего держатся».

«Товарищам неведомо слово «конкуренция».

«Зашла в «Світанак» на днях, обычный вязанный гольф — 150 руб ($46 — прим.)».

«Уже добрались и до «Вайлдберриз», а зарплатами кто-нибудь интересуется? Я не могу купить в магазине, потому как зарплата — мизер, а на «Вайлдберриз» могу найти в разы дешевле».

«Если накроется производство, то люди куда пойдут? Уедут кто направо, кто налево, а пенсии кто нам, пенсионерам, и с чего платить будет?»

@charter97.org Лукашенко высказался о будущем Wildberries в Беларуси #wildberries #лукашенко #беларусь #экономика #маркетплейс #бизнес #новости ♬ оригинальный звук - Хартия97

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