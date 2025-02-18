США и Россия завершили переговоры в Саудовской Аравии: что известно 13 18.02.2025, 15:18

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Фото: Reuters

Переговоры продлились 4,5 часа.

Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде, которые начались утром 18 февраля в районе 10:30 по местному времени (совпадает с минским).

С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Во главе стола перед началом переговоров были глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.

Переговоры представителей России и США проходили в два раунда, в первом при был 15-минутный перерыв.

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