США и Россия завершили переговоры в Саудовской Аравии: что известно

США и Россия завершили переговоры в Саудовской Аравии: что известно13
- 18.02.2025, 15:18
- 16,122
Переговоры продлились 4,5 часа.
Делегации России и США завершили переговоры в Эр-Рияде, которые начались утром 18 февраля в районе 10:30 по местному времени (совпадает с минским).
С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Во главе стола перед началом переговоров были глава МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан.
Переговоры представителей России и США проходили в два раунда, в первом при был 15-минутный перерыв.