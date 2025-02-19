Разведка США: Путин не заинтересован в мире и намерен завоевать всю Украину 4 19.02.2025, 8:53

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Переговоры с администрацией президента США на намерения Кремля не повлияли.

Согласно данным американской разведки, Владимир Путин по-прежнему стремится захватить всю территорию Украины, несмотря на начавшиеся переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о завершении войны.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четверых представителей западных спецслужб и двух членов Конгресса США.

«У нас нет никаких сведений, что Путин прямо сейчас заинтересован в реальном мирном соглашении», — отметил один из представителей Конгресса США.

Во вторник, 18 февраля, Владимир Путин направил свою делегацию в Эр-Рияд для встречи с представителями США. Основной целью переговоров было обсуждение возможного прекращения войны в Украине. Тем не менее, по словам собеседников издания, текущие разведданные свидетельствуют о том, что Путин все еще надеется «переждать Украину и Европу», рассчитывая на возможность захватить всю страну в будущем. «Он считает, что побеждает», — сообщил один из сотрудников западной разведки, добавив, что значительные потери российской армии на поле боя не заставляют Путина пересмотреть свои цели или прекратить военные действия.

Говорившие с NBC News спикеры полагают, что Путин может использовать переговоры как тактическую паузу для восстановления армии и усиления своих позиций. По их мнению, даже если Путин согласится на прекращение огня или временное мирное соглашение, это может быть лишь попыткой выиграть время для перегруппировки сил.

Западные официальные лица высказывают сомнения в том, что Путин готов к реальным уступкам или долгосрочному мирному соглашению. Любые переговоры с российской стороной могут быть направлены скорее на выявление потенциальных уступок Запада и возвращение Путина на международную арену, где его изоляция усилилась после вторжения России в Украину три года назад, добавляют они.

Представители западной разведки подчеркнули, что Путин не планирует выводить войска из Украины или сокращать военные формирования и технику в западных регионах России. Более того, уверенности российскому президенту добавили недавние заявления представителей администрации Трампа, намекающие на то, что США не считают членство Украины в НАТО реальным исходом переговорного урегулирования. «Его цели остаются максималистскими», — отметил один из сотрудников разведки.

Как утверждают американские чиновники, данные, полученные от союзников, и собственные разведывательные сведения, последовательно подтверждают, что Путин сохраняет широкие амбиции в отношении Украины. Представители Конгресса и один бывший высокопоставленный чиновник президентской администрации подчеркнули, что так было и в конце срока правления Джо Байдена, и во время передачи власти Дональду Трампу. Ситуация осталась неизменной и спустя месяц после вступления Трампа в должность президента.

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись первые с начала войны прямые переговоры между делегациями России и США. По данным Bloomberg, участие Украины в переговорах было отвергнуто как Москвой, так и Вашингтоном, несмотря на инициативу наследного принца Саудовской Аравии включить Владимира Зеленского в диалог. Стороны договорились продолжить обсуждения прекращения войны и улучшения двусторонних отношений. Однако, как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, пока рано говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона.

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