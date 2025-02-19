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Залужный жестко ответил на вопрос об участии в президентских выборах

34
  • 19.02.2025, 12:39
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Залужный жестко ответил на вопрос об участии в президентских выборах
Валерий Залужный
Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Экс-главком ВСУ призвал сохранить украинское государство.

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по просьбе NV прокомментировал вопрос о том, планирует ли он участвовать в выборах в Украине.

Своим видением этой перспективы Залужный поделился 19 февраля, выступая онлайн.

«Валерий Федорович, вы пойдете [на выборы]?» - обратился к Залужному главный редактор NV Виталий Сыч.

«Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такой вопрос будет абсолютно уместным, — ответил Залужный. — Я считаю так: придут эти условия, тогда я как человек, который находится на государственной службе и работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такой вопрос».

По его словам, «пока у нас задача одна: выстоять и сохранить украинское государство».

«А уже после этого будем думать о другом», — резюмировал посол Украины в Британии.

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