Борислав Береза: Лучший ответ Трампу дал Буданов 19.02.2025, 15:45

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Борислав Береза

Украине нужно предлагать свой план.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США помогают стране-агрессору России и ее диктатору Владимиру Путину выйти из международной изоляции.

Глава украинского государства ответил на переговоры в Эр-Рияде, которые прошли между США и РФ вчера, 18 октября.

Какие настроения в Украине? Киев продолжит стоять на своем в этой тяжелой ситуации? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады Бориславом Березой:

— Смотрите, это пока, скажем так, тестовые шары, которыми нас проверяют. И лучший ответ, я считаю, был у главы ГУР МО Кирилла Буданова — «выстоим». Вот мы выстоим, и все будет нормально. Единственное, что нам нужно четко осознавать: если мы не хотим, чтобы нам предлагали чужие планы, нам нужно формировать свой. Для этого его необходимо прописывать и активно продвигать на переговорах, потому что иначе нам просто навяжут другой. Все очень просто.

— Есть популярное объяснение действий США в этой ситуации: «Киссинджер наоборот», «попытка использовать в этот раз Россию против Китая». А возможно ли оторвать Россию от КНР сегодня?

— У меня есть большие сомнения насчет того, удастся ли оторвать Россию от Китая, потому что на сегодняшний день китайская экономика очень сильно интегрирована в Россию. Также есть вопрос: хочет ли Путин этого на самом деле? Потому что его, например, все устраивает в текущей ситуации.

Это касается и реальных переговоров. Судя по всему, Путин использует их для затягивания времени и получения определенных бонусов в своей глобальной игре, ни больше, ни меньше. То, что Трамп верит в такую возможность, это прекрасно, но я думаю, что его вера может столкнуться с реальностью и разбиться о планы Путина. А тот хочет уничтожения Украины и захвата всех территорий.

Также Путин хочет видеть себя равным Трампу. Тут, кстати, может возникнуть конфликт, потому что Трамп не считает Путина равным себе. Он считает себя альфа-самцом и захочет доказать это Путину. Вот на этом как раз и нужно играть, тут Украина может получить максимальные бенефиты.

Кроме того, важно понимать, что Трамп завтра не исчезнет — он остается президентом США. Поэтому нам нужно учиться взаимодействовать с новой администрацией Соединенных Штатов, если мы хотим получить максимальный для себя результат.

В этой ситуации не нужно обижаться или строить обиженные лица, а надо предлагать свой план действий, альтернативный.

Люди, которые знают Трампа, говорят, что он не привык слышать «нет», но готов воспринимать альтернативные возможности и планы. Работать нужно именно в этом направлении. Я думаю, что очень скоро Трамп разочаруется в Путине, когда поймет, что тот просто тянет время. А нам нужно использовать эту возможность и получить максимальную поддержку со стороны США, особенно со стороны Конгресса, потому что там есть много республиканцев и демократов, которые поддерживают Украину. Соответственно, нужно только увеличивать их количество.

— Ждать ли сильной позиции Европы в этой ситуации? Или как минимум какой-то ее части?

— ЕС делает громкие заявления, хорошо бы, чтобы они были подкреплены громкими делами и действиями, поэтому тут нужно следить. Сейчас Европа сама растеряна, столкнувшись с последними заявлениями Трампа, и думает, что делать.

Нам нужно предлагать Европе модель взаимодействия, при которой Россия оставалась бы врагом (а она и есть враг Европы и враг Украины), а Украина становилась бы тем самым щитом Европы от потенциального нашествия варваров. Поэтому Европе выгодно было бы дополнительно финансировать и поставлять оружие для армии Украины, которая являлась бы защитой Европы от потенциальной угрозы.

— На что надеются украинцы в этот сложный момент истории?

— На Вооруженные силы Украины. Единственное, на кого мы можем всегда надеяться, — это наша армия. Потому что пока есть Вооруженные силы Украины, есть и сама Украина. А вот если бы не было наших воинов, Украины бы не было. Поэтому мы можем искать взаимодействие со всеми партнерами, но надеяться должны только на себя и на нашу армию.

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