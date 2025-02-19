На самом деле Россией управляет не Путин 1 Рауль Ребане

19.02.2025, 17:33

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Рауль Ребане

Тем, кто выступит против России, нужно правильно определить главного врага.

Когда речь заходит о руководстве России, то говорят только о Путине. Он как начало и конец всего, общий знаменатель России. Так, конечно, проще всего, но при этом правильно ли? Данная статья ищет ответ на вопрос о том, кто или что фактически управляет Россией. Ответ может удивить. На его поиски мы отправимся от родных пенат.

Почему эстонцы не стали советскими людьми? Имелись все предпосылки для того, чтобы превратиться в них. Ведь 50 лет нахождения в советском (на самом деле русском) инфополе должны были нас изменить. В то время повседневное потребление информации в значительной степени ограничивалось пропагандистскими изданиями; телевидение, радио и газеты контролировались партией.

Наши собственные национальные герои и символы в большинстве своем были заменены на русские. Например, мой путь от дома до работы на Эстонском телевидении в советские времена пролегал по улицам Гагарина, Мичурина, Суворова, Гоголя и Ломоносова, а средняя школа находилась на улице Матросова. В вузах был целый ряд «красных» предметов от истории КПСС до научного коммунизма.

Однако последующий анализ действий и взглядов людей, живших в русском инфополе, все-таки убеждает в том, что даже продолжительное пребывание в информационном пузыре другого государства не привело к окончательным изменениям в национальной идеологии. Когда появилась возможность восстановить независимость Эстонии, большинство быстро вышло из-под влияния российской информации.

Следовательно, сила, которая одолела массивное и агрессивное русское информационное поле, должна была быть очень могучей. Попытаюсь объяснить этот феномен через понятие мифосферы.

Что такое мифосфера?

Этот термин не используется ни в эстонской, ни в русской литературе. В английском языке он в первую очередь ассоциируется с названием музыкальной группы, которая играет в стиле хэви-метал. Во Франции несколько десятилетий назад выходил журнал под таким названием, но он анализировал системы знаков, символы и образы. Я внедрил этот термин, чтобы попробовать объяснить психологические, коммуникативные и поведенческие процессы, в которых мы пребываем каждый день.

Слово «мифосфера», естественно, происходит от слова «миф». Самым простым определением мифа будет следующее: миф - это символический нарратив, который объясняет реальность. В большинстве случаев автор мифа неизвестен. Но если мы поверим в миф, то это будет влиять на наши решения и поведение. Мифы оказывают на нас сильное влияние, и у разных групп они могут значительно отличаться.

Если попытаться дать определение понятию «мифосфера», то можно сказать, что это набор национальных, исторических, культурных, образовательных и эмпирических символических нарративов.

Как устроена мифосфера?

Доминирующим мифом Эстонии на протяжении всего периода оккупации была свобода. Национальная мечта о независимости Эстонии не угасала на протяжении веков, пройдя сквозь насилие от поколения к поколению. На практике выяснилось, что рассказы предков, воспоминания о былой независимости и национальная культура оказались сильнее пропагандистского давления и всех решений съездов КПСС, вместе взятых.

При этом большая часть важной информации передавалась по неофициальным каналам и только при личном общении. Основа национальной мифосферы закладывается с младых ногтей дома, зачастую еще до того, как дети попадают под влияние школы или средств массовой информации.

Следующие правила функционирования мифосферы с течением времени доказали свое право на существование:

1. Мифосфера не подлежит критике, на определенный период она является истиной в последней инстанции. Если мы считаем, что наилучшей формой существования Эстонии является независимость, то никому не удастся заставить нас изменить это мнение.

2. Мифосфера не может быть рационализирована. Она как любовь, в нее слепо верят. Информационное поле при этом является объектом постоянной критики.

3. Мифосфера, как и миф, не поддается простой коррекции, ее можно лишь заменить другим мифом.

4. Изменение мифосферы - длительный процесс, который может растянуться на поколения. Для более быстрых перемен требуется очень мощный новый фактор или шок, например, миф о превосходстве арийской расы изменился в Германии только после поражения в двух войнах.

Если с нами мифосфера работает таким образом, то это значит, что и в других народах и культурах она работает так же. У всех имеются свои путеводные истории, которые в значительной степени определяют бытие и отношения. В большинстве случаев мифы разных народов мирно сосуществуют бок о бок. Например, эстонские, латышские и финские мифы и герои не конфликтуют друг с другом. Более того, мы уважаем их и изучаем важные для этих народов тексты как в школах, так и в вузах.

О российской мифосфере

Однако бывают случаи, когда мифосфера оказывается не только в состоянии конфликта, но даже в состоянии войны. Нам довелось жить как раз в таком месте, которое Сэмюэл Хантингтон назвал точкой столкновения культур, то есть мы живем рядом с российской мифосферой. Господствующий в России имперский миф (в который тоже верят слепо и не подвергают анализу) резко контрастирует с идеей независимости десятков других народов. Одно исключает другое, то есть, если сбудется российская мечта об империи, то все остальные исчезнут как самостоятельные субъекты. Это утверждение подтвердилось с началом войны в Украине 24.02.2022 года, когда империалистические инстинкты вынудили Россию напасть на 45-миллионный народ.

Распад СССР в 1991 году стал для сотен миллионов человек и десятков народов лучшим событием в их жизни. Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга прямо заявила об этом Путину на их встрече в 2001 году. Путин, конечно, не согласился, для таких, как он, это была крупнейшая геополитическая катастрофа, потому что исчезла власть над другими народами.

В России это принесло душевные страдания не только номенклатуре, очень тяжело это переживали и простые русские люди. По данным «Левада-центра», в 2012 году о распаде СССР сожалели 49 процентов, а в 2018 - уже 66 процентов россиян, то есть красивое мифическое прошлое кажется очень привлекательным и рядовым гражданам тоже.

Для очень многих людей и по сей день ментальным адресом является «не дом и не улица», а «мой адрес - Советский Союз». Эти строки из популярной песни Давида Тухманова и Виктора Харитонова были не просто словами, а серьезной идеологией.

Боль от потери колоний привела к полному хаосу в 90-е годы, что впоследствии вылилось в ненависть к Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину, которых объявили виновными в развале империи

Владимир Путин восстановил идею российского империализма и даже русской цивилизации. С момента выступления Путина с речью на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности стало понятно, что неофициальной (а в глазах значительной части населения официальной) идеологией стало восстановление Российской империи. Этот курс наделил Путина исключительной полнотой власти, и чем агрессивнее он ведет себя по отношению к бывшим колониям, тем большей популярностью он наслаждается.

Мартти Й. Кари (1960-2023) был финским экспертом по России, и его лекция «Стратегическая культура России - почему Россия ведет себя так, как она себя ведет?», проведенная в университете Ювяскюля в 2018 году, стала очень популярной. Кари описал историческую стратегию России со времен монголо-татарского ига по наши дни и объяснил, почему там до сих пор живы такие явления, как единоличная власть, коррупция и жестокость.

Он констатирует, что основная мистификация России началась только при Петре I, многие великие сюжеты и примеры для подражания появились в его эпоху. Еще раньше, во времена Ивана III, зародилась идеология, в соответствии с которой России не нужны чужие земли, она хочет только те территории, которые с ней граничат, то есть все. Все последующие самодержцы продолжили придерживаться такого же подхода.

Российский журналист Кирилл Набутов, бежавший из России в начале войны, за последний год снял целый цикл передач про российскую экспансию (от Сибири и Туркменистана до Финляндии и Бессарабии). В передачах прослеживается, как вместе с увеличением размеров страны множились мифы об ее особенности, мудрости и превосходстве.

Парадоксально, но крупнейшим распространителем образа исключительности и превосходства стал не русский, а грузин Иосиф Сталин. 24 мая 1945 года он обозначил ведущую роль русского народа перед всеми другими народами в тосте за командиров Красной Армии в честь победы во Второй мировой войне. Сталин и по сей день является самым почитаемым лидером в истории России, и большинство до сих пор верит, что он был прав.

Зачем господь России Путина послал?

Прошлым летом Владимир Путин выступил с речью на Петербургском международном экономическом форуме. Его собеседником стал политолог и советник президента Сергей Караганов, доклад которого «Радио Свобода» позже метко озаглавило следующим образом: «Зачем господь России Путина послал?» По Караганову, конечно, для того, чтобы Путин спас мир.

Сергей Караганов на 25 дней старше Путина, он родился 12.09.1952 года. В 1992 году, еще при Ельцине, он сформулировал так называемую доктрину Караганова. Она предусматривала активную защиту прав русских в «ближнем зарубежье», то есть и у нас. Согласно этой доктрине следовало заниматься сохранением русскоязычного населения, бороться за русский язык, образование на русском языке и СМИ. Как только речь заходила о странах Балтии, обвинения в «системной дискриминации» русских становились излюбленной темой российских политиков и журналистов.

Поскольку Ельцин, по словам Караганова, был во время своего правления «психофизически слабым» (тут, вероятно, отсылка к пристрастию президента к алкоголю), то он не мог тогда достаточно активно заниматься такими, как мы. И только приход Путина к власти исправил эту ситуацию. Поразительно, насколько точно Россия движется в сторону бывшего СССР по доктрине Караганова, и это делает его важным российским мыслителем и идеологом.

За 2024 год он часто выступал, говоря при этом вещи, которые отражают всю боль утраты Российской империи и страстное желание ее восстановить. Он считает Россию духовно выше других стран. «Авторитаризм России не навязан сверху. Он - результат нашей истории, сформировавшей наш генетический код». «Нельзя давать обезьяне гранату, Украине дали - и посмотрите, что из этого вышло!» «Руководители балтийских держав интеллектуально убоги». Это примеры его утверждений.

Сейчас он играет особенно важную роль в распространении идеологии ядерной войны. В своей статье «Тяжкое, но необходимое решение» он призывает Россию начать ядерную войну, потому что только так можно будет спасти человечество. В большинстве его выступлений сквозит высокомерие. «Несколько десятков бомб по базам США, 100 000 погибших, и они облагоразумятся», - угрожал он.

30 лет назад он считался чуть ли не самым передовым либералом и интеллектуалом России, был желанным лектором на Западе. Сейчас из-за угроз ядерной войной он, конечно, находится под санкциями, но все равно диву даешься, что потеря империи может сделать с человеком. Теперь, будучи стариком, он как минимум на словах готов убить десятки миллионов человек в защиту российской мифосферы.

За пределами страны российская мифосфера оказалась в проигрыше

Агрессивное навязывание своего мировоззрения и своей власти не прошло для России безболезненно. Репутация России сильно пострадала в первую очередь в Европе (Восток и Китай - отдельная тема). Изменения значительны и в большинстве случаев необратимы.

1. Благодаря храбрости украинцев российская армия больше не является непобедимой колоссальной силой. Это привело к увеличению оборонных бюджетов в других странах, развитию военной промышленности и расширению НАТО.

2. После начала войны имидж Владимира Путина претерпел изменения: он больше не великий стратег, а военный преступник.

3. Миф о российской армии как об освободительнице Европы развеян, потому что совершенные ей в Украине военные преступления воспринимаются ближе и эмоционально убедительнее. Из-за этого началась и продолжается так называемая война с памятниками, в ходе которой одна страна за другой избавляется от тысяч российских военных символов.

4. Война изменила жизнь миллионов русских, которые проживают за границей (в том числе и у нас), поскольку карагановская история о вечной дискриминации и элитарных жертвах Европы больше не пригодна для использования.

5. Роль принудительной русской культуры требует переосмысления. В советское время многим народам навязывались литература, искусство и фильмы на русском языке. В одной только Эстонии миллионы экземпляров книг о построении социализма и о русских героях потеряли всяческий смысл.

6. Очень многие российские деятели культуры, которые связали себя поддержкой Путина и войны, оказались за пределами международной жизни и лишились контактов.

7. Сфера применения русского языка стремительно сокращается.

На данный момент невозможно представить, какие варианты развития событий могли бы восстановить репутационные позиции России. Возможные военные успехи уважения не принесут, а весьма популярный в России вопрос «Почему вы нас не любите?» больше не будет иметь смысла задавать на протяжении десятилетий, если не поколений.

В России мало что изменилось

Исключительная устойчивость упомянутой выше мифосферы к внешнему давлению действует и в России.

Большинство считает, что вся Европа и «коллективный Запад» идут с Россией не в шаг. Следующие аргументы актуальны и сейчас, в некоторые из них время внесет свои коррективы.

1. Три года войны не сделали Путина менее популярным, даже без фальсификации голосов он бы сейчас выиграл любые выборы.

2. В России нет видимого антивоенного движения.

3. В России большинству не нужна никакая демократия. Скорее, под воздействием пропаганды слова «демократия» и «демократы» превратились в ругательства.

4. Число погибших или раненых на войне в Украине россиян, которое за границей кажется большим, не оказывает ожидаемого эффекта на население. В России 1117 городов и 100 000 деревень, к человеческим потерям там относятся как к слухам или пропаганде.

5. Влияние санкций меньше, чем надеялись на Западе. С помощью алчных стран и бизнесменов быстро возникла «альтернативная торговля».

6. Протесты оппозиции, проживающей за рубежом, не оказывают особого влияния. Вместо этого со временем выяснилось, что многие оппозиционеры тоже застряли в идее Российской империи.

7. Экономические факторы, которые в начале 1980-х годов стали решающими для распада СССР, в России сейчас не работают. Бурный рост военной экономики и большие суммы, выплачиваемые за участие в войне, повысили уровень жизни множества групп и регионов.

8. Война подняла чувство собственного достоинства у многих людей, потому что согласно пропаганде русский народ сейчас в одиночку воюет против всего мира и побеждает.

По вышесказанному легко понять, что для каких-либо масштабных изменений необходимы гораздо более радикальные политические и экономические потрясения, чем те, которые происходят сейчас. Установки «поддерживаю несмотря ни на что» и «нужно потерпеть» все еще очень сильны.

Битва на всех фронтах

Чтобы компенсировать большие репутационные потери за пределами страны и сократить внутренние угрозы, Россия вступила в отчаянную войну по защите своей мифосферы. Раньше ничего подобного и близко не происходило, потому что к средствам информационного воздействия добавились социальные сети, которые резко увеличили возможности выхода на прямой контакт.

Поскольку свобода слова и авторитаризм российского типа долго сосуществовать не могут, государство замыкается в себе, как во времена СССР. Вместо информации уже много лет предлагаются лозунги, подчеркивающие исключительность русского этноса, такие, как «Россия не начинает войн, а заканчивает их», «Россия не проиграла ни одной войны», «Россия никогда ни на кого не нападала», «Мы - страна победителей» и т. д. На то, насколько мифично российское публичное поле, указывает мнение министра иностранных дел Сергея Лаврова в интервью Такеру Карлсону 6.12.2024 года.

Он сказал: «Не мы начали войну. Президент России Путин неоднократно говорил, что мы начали специальную военную операцию, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе».

Путин - это физическое воплощение борьбы за русские мифы, средство реализации идеологии. Это значит, что с его уходом ничего особо не изменится.

Такая подмена действительности альтернативными видами коммуникации и присвоение войне каких-то других названий сейчас является основным методом в России.

Поскольку в Москве очень хорошо понимают значение мифов, в качестве одного из методов в том числе и против нас применяется разрушение и подмена местных национальных нарративов. По крайней мере в четверти из сотен статей в СМИ про нас пишут сплошной негатив: Эстония и другие страны Балтии - временные явления с марионеточными армиями, фашистские, антисемитские, с убывающим населением, полуголодные, лакеи американцев, которые живут на европейские субсидии. Для распространения всего этого в социальных сетях даже активизировались некоторые местные инфлюэнсеры.

Нетрудно заметить, что война мифосфер вступила в очень горячую фазу, в ход идут все методы: и физические, и коммуникативные, и виртуальные.

Так кто (или что) тогда на самом деле руководит Россией?

Надеюсь, теперь у нас есть ответ на вынесенный в заголовок вопрос. Россия управляется своей национальной мифосферой. Идеология мифосферы направляет во всех его действиях и самого Путина. Путин - просто физическое воплощение борьбы за русские мифы, средство реализации идеологии. Это значит, что с его уходом ничего особо не изменится, русский народ продолжит грезить об империи, а не о нормальном государстве. Это внутреннее убеждение управляет людьми, заставляет народ выдвигаться и захватывать соседние земли.

Уже и подрастающее поколение имеется. При Путине с помощью активной пропагандистской работы взращено новое поколение ревностных патриотов. Внук бывшего премьер-министра Евгения Примакова (тоже Евгений Примаков), политик, дипломат и борец за «права соотечественников», подытожил угрозы России следующим образом: «Я знаю много способов, как выгнать медведя из берлоги. Но не знаю ни одного, как загнать его обратно».

Еще один потомок знаменитого человека, праправнук Льва Толстого Петр Толстой, тоже бывший журналист, сейчас делает успешную политическую карьеру. Восемь месяцев назад он прославился во Франции, когда с дрожащими от гнева губами грозился убить всех французских солдат до последнего, которые придут в Украину.

Европа сейчас переживает момент истины. До войны в Украине большая часть европейских стран хотела жить, ничего не меняя, и не обращать внимания на агрессивность русского мира. Гениальный чешский писатель Ярослав Гашек

еще в 1914 году придумал шуточную политическую партию, описывающую такой образ мышления, и назвал ее «Партия умеренного прогресса в рамках закона». Войной в Украине Россия свела на нет устойчивость такой модели бесконфликтной жизни.

Россия признает только язык силы. Военный бюджет НАТО в десять раз превышает российский, у Североатлантического альянса гораздо больше человеческих ресурсов и выше научно-технический уровень, но все равно явно чего-то не хватает.

Даже если кто-то наберется смелости, чтобы серьезно выступить против России, то ему нужно будет правильно определить главного врага. Это не Путин, это российская агрессивная и голодная до завоеваний мифосфера.

Рауль Ребане, postimees.ee

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