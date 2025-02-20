Вызов для России 1 Петр Олещук

20.02.2025, 13:24

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Петр Олещук

Как Украина нащупала болевую точку Кремля.

В ходе современного конфликта между Украиной и Россией важным элементом стратегии становится подрыв экономической и логистической инфраструктуры противника. Одним из наиболее эффективных инструментов Украины в этом направлении стали удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Последняя успешная атака по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Краснодарском крае стала очередным подтверждением способности Сил обороны Украины воздействовать на глубоко расположенные объекты государства-агрессора.

В середине февраля 2025 года в районе Ильского НПЗ прозвучало не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, что подтвердили даже местные власти. Ильский НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поражали этот завод — тогда была повреждена установка первичной переработки нефти стоимостью 50 млн долларов США.

В дополнение к этому, украинские беспилотники успешно атаковали НПС «Кропоткинская» — крупнейшую нефтеперекачивающую станцию «Каспийского трубопроводного консорциума» на территории России. В результате атаки станция была выведена из эксплуатации, и перекачка нефти теперь осуществляется в обход этого объекта.

Необходимо отметить, что нефтеперерабатывающие заводы и нефтеперекачивающие станции РФ являются полностью законными целями. Они не только работают на оборонную промышленность России, обеспечивая топливом вражеские войска, но и имеют важное значение для экономики РФ, которая финансирует войну за счет нефтяных сверхдоходов. Поэтому визиты дронов на эти объекты будут продолжаться.

Украина последовательно придерживается норм международного гуманитарного права. Все атаки направлены исключительно на законные военные цели, критическую инфраструктуру и логистические объекты, используемые вооруженными силами РФ. Атаки на гражданские объекты категорически исключаются.

Ильский НПЗ имеет ключевое значение для обеспечения российской армии топливом. Его поражение серьезно осложняет снабжение войск РФ на фронте, что снижает наступательные возможности противника.

НПЗ играют ключевую роль в обеспечении армии топливом и смазочными материалами. Удары по этим объектам:

• Создают перебои в снабжении передовых частей российской армии топливом.

• Затрудняют транспортировку военной техники и проведение масштабных наступательных операций.

• Увеличивают зависимость России от сложной системы доставки топлива с других регионов, что делает ее более уязвимой.

Восстановление поврежденных объектов невозможно без поставок санкционного оборудования. Санкции, введенные против РФ, серьезно ограничивают ее способность ремонтировать и модернизировать объекты критической инфраструктуры, создавая долговременные проблемы для военной логистики и экономики страны-агрессора.

Нефтепереработка — важный источник дохода для российского бюджета. Атаки на НПЗ снижают объем переработки нефти и экспорт нефтепродуктов, приводят к падению доходов от продажи топлива на внутреннем и внешнем рынках. Наконец, они вынуждают перенаправлять бюджетные средства с военных нужд на восстановление инфраструктуры.

Очередная атака Украины по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу подтверждает высокую эффективность стратегии Сил обороны, направленной на поражение ключевых логистических узлов противника. Законность выбранных целей и соблюдение международных норм подчеркивают ответственность Украины в ведении войны.

Нарушение снабжения топливом, вызванное такими ударами, серьезно ослабляет боеспособность российских войск. В то же время, санкционные ограничения не позволяют РФ быстро восстановить поврежденные объекты, что создает дополнительные сложности для продолжения агрессии против Украины.

Последствия атак по НПЗ усиливают внутренние и внешние вызовы для российского руководства. Усиливается давление со стороны региональных элит и бизнеса, пострадавших от перебоев в топливном обеспечении. Международные партнеры России видят уязвимость ее экономики, что снижает ее переговорные позиции. Рост внутреннего недовольства может привести к политическим кризисам.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

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