На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин

20.02.2025, 13:47

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Леонид Невзлин

В Эр-Рияде звучали фамилии близких к Кремлю бизнесменов.

По информации моих источников, дальнейшее взаимодействие США и РФ предусматривает не только личную встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, но и визит в Россию делегации американских бизнесменов во главе с Илоном Маском. Сроки обсуждаются, некоторые представители американской стороны считают, что спешки нет, и следует тщательно подготовиться к этим событиям.

Именно вопросы бизнеса — ключевая тема переговоров новой американской администрации и Кремля. Со стороны РФ сделаны интересные предложения, включающие в себя вопросы добычи полезных ископаемых, в частности, в Арктике, работу нефтяных компаний и так далее. Также частью переговоров стал вопрос снятия санкций с некоторых россиян, чей бизнес выгоден американским компаниям или у которых есть специфические заслуги перед людьми Трампа. На некоторых встречах в Эр-Рияде звучали фамилии Дерипаски, Фридмана, Авена, Потанина.

Переговорные группы США и РФ выстроены по единому принципу — в них входят близкие к первым лицам, доверенные люди, отвечающие и за политику, и за заработок. При этом заработок стоит во главе угла. Поднимать вопросы ценностей и международного права при этом подходе бессмысленно. Параллельно Путин говорит с Си Цзиньпином, который является важным партнёром в обсуждаемой схеме.

Это очень непростая ситуация, когда самая могущественная страна Запада в первую очередь занимается получением экономической выгоды, а уже затем подумает о геополитике, если на эти «глупости» останется время. Сейчас единственный язык, на котором возможно говорить с Вашингтоном, — это язык цифр. Из чего и следует исходить всем, кто пытается выстроить отношения с администрацией Трампа. К сожалению, в Кремле это поняли раньше других.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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