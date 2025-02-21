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Лукашенко озвучил свои страхи

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  • 21.02.2025, 14:33
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Лукашенко озвучил свои страхи

Диктатор боится обвала экономики.

Лукашенко заявил, что не знает, чего хотят США от России. Он опасается, что Вашингтон хочет столкнуть Москву и Пекин.

«Вы видите, как меняется обстановка политическая, которая довлела над экономикой в связи с политикой США и так далее. Но обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят США. Говорю это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы.

Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя», — заявил Лукашенко.

Он также опасается, что после завершения войны и снятия санкций западные компании вернутся в Россию, и Беларусь проиграет конкуренцию, пишет БелТА.

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