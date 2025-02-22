Синоптики: Самое интересное в Беларуси начнется во вторник 4 22.02.2025, 12:13

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Перемены придут с Атлантики.

За неделю некоторые районы заготовили порядочное количество снега (по масштабам этой зимы). Будут ли еще нормальные поставки в нынешнем сезоне — неизвестно. Белгидромет видит впереди кое-какие осадки, но они могут оказаться жидкими. Ночные морозы еще крепки, однако скоро с запада придет тепло. Осталось понять, надолго ли.

Обильных снегопадов мы так и не увидели, но в результате минусов кое-где смогли накопить некий слой. На севере покров местами достигает 15 сантиметров, в южном Пинске — 8, но проплешин все равно больше. Благодаря раскидистому антициклону по имени Финжа давление над Восточно-Европейской равниной сейчас высокое, поэтому нормальных осадков по крайней мере до вторника не предвидится.

Ясное небо означает, что в ближайшие несколько суток у температуры может быть мощная амплитуда во времени и пространстве: ночью — до 20 мороза (воскресенье, юго-восток), днем — до 6 тепла (понедельник, запад).

Интересное начнется во вторник. Финжа еще не в курсе, но над Атлантикой опять что-то замышляют. Там с очень подозрительным видом околачиваются циклоны Пол и Оркан. Похоже, собираются с разбегу подвинуть фронт на восток — а это значит, у нас появляется вероятность коротких осадков. Синоптики полагают, что чем западнее, тем более жидкими будут эти осадки.

Ночные морозы останутся актуальными на некоторое время, но будут ослабевать на несколько градусов в сутки. При этом днем к четвергу — до 8 тепла (на западе, который захватят Пол и Оркан)! Во второй половине недели кое-где отменят даже ночные минусы, но все еще возможны рецидивы до –12. Из эффектов — приготовьтесь к снегодождю и гололедице.

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