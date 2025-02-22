Трамп назвал дату нового раунда переговоров с РФ

Трамп назвал дату нового раунда переговоров с РФ13
- 22.02.2025, 21:00
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Делегации снова встретятся в Эр-Рияде.
Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде переговоров с российскими дипломатами. Он состоится уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Как пишет издание, Трамп анонсировал новый этап переговоров между делегациями США и РФ в заявлении, опубликованном общественной сетью C-Span.
По словам Трампа, переговоры состоятся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 25 февраля, через неделю после первого раунда, который состоялся в том же городе в прошедший вторник.
Издание также напоминает, что после встречи госсекретарь США Марко Рубио о заявил, что стороны в целом согласовали четыре принципа.
Euronews также отмечает, что первый раунд переговоров в Эр-Рияде побудил европейских союзников сплотиться вокруг президента Украины Владимира Зеленского, опасающегося, что переговоры будут проходить без прямого участия Украины.