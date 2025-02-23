«Солнце будет очень стараться» 2 23.02.2025, 10:21

1,792

Синоптики спрогнозировали в Беларуси суточные амплитуды от -22°С до +9°С.

Весна, не только календарная, но и температурная, уже совсем рядом, обнадежили 22 февраля белорусов синоптики. Но, предупредили специалисты, до по-настоящему весеннего солнышка придется пережить несколько во-февральски морозных ночей. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие дни нас ждут экстремальные суточные амплитуды — от ночных -22°С до дневных максимумов +9°С. «Телеграф» узнал, когда же и ночные температуры начнут заметно расти, приближая к нам весну.

Авторы Telegram-канала о погоде «Метеовайб» пообещали белорусам солнечную погоду на праздничное воскресенье, 23 февраля. Однако, поскольку в этот день уменьшится облачность и будет много солнца, ночные температуры заметно понизятся — до -7..-14°С (по востоку местами до -15..-18°С).

«Ну, а днем солнце будет очень стараться. Температура повысится до +2..-3°С, по юго-западу до +4..+5°С. Ветер южный, слабый, по западу умеренный», — озвучили свой прогноз специалисты.

«Ну, а далее станет интереснее», — рассказали специалисты, предупредив о приближении антициклона из Сибири.

Из-за него в понедельник, 24 февраля, ночные минимум опустятся еще ниже — в среднем до -10..-17°С (по западу — до -5..-10°С, а по востоку местами до -20°С и даже -22°С, исходя из данных канадской модели прогнозирования GEM).

«Зато днем температура из-за почти весеннего солнца взлетит до -1..+5°С, а по юго-западу до +8..+9⁰С! Суточные амплитуды нас, конечно, впечатлят», — заявили специалисты.

По их расчетам, морозные ночи сохранятся еще и во вторник, 25 февраля, а затем, по их словам, «температуры начнут расти», приближая настоящую весну.

Между тем, в оперативном прогнозе Белгидромета, рассчитанного на три дня, двадцатиградусные морозы уже не фигурируют, хотя и их прогноз не сильно отстает по ночным минимумам и также говорит от значительных суточных амплитудах:

23 февраля: малооблачно, без осадков, ночью от -6°С по западу до -18°С по востоку, днем в диапазоне от -3°С до +3°С, по юго-западу до +5°С;

24 февраля; переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью от -5°С по западу до -14°С по востоку (местами до -18°С), днем в диапазоне от -3°С до +3°С, по западу до +6°С;

25 февраля: облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью от -3°С по западу до -13°С по востоку (местами до -17°С); днем в диапазоне от -2°С до +4°С, по западу до +7°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com