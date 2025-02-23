Удар по частникам и сюрпризы от банков: в Беларуси грядут важные новшества 1 23.02.2025, 12:56

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Стало известно, что изменится в марте.

В Беларуси в марте заработает указ Александра Лукашенко, по которому местные власти будут согласовывать руководство организаций всех форм собственности, в том числе частной.

До 31 марта белорусам надо успеть отчитаться по налогам за 2024-й. С 1 марта мобильные операторы А1, МТС и life:) изменят условия роуминга в России.

«Зеркало» составило подборку изменений марта, которые способны повлиять на толщину кошельков белорусов.

Изменения для частных компаний

С 1 марта вступит в силу указ Александра Лукашенко «Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов». Среди прочего документ существенно расширяет кадровые полномочия чиновников. Так, например, председатели районных и городских райисполкомов будут согласовывать кандидатуры руководителей расположенных на соответствующей территории организаций, филиалов по перечню, определяемому соответствующим исполкомом.

Ранее глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой заявлял, что по этому указу главы районов будут согласовывать руководство организаций всех форм собственности, но без «мелочевки».

Успеть отчитаться перед налоговой

До 31 марта включительно беларусы должны подавать декларации за 2024-й. При этом оплатить выставленный налог надо будет до 2 июня этого года включительно. Суммы сбора будут указаны в извещениях, которые пришлют налоговики. Такие письма от них должны прийти до 30 апреля.

Новшество по роумингу

С 1 марта мобильные операторы А1, МТС и life:) изменят условия роуминга в России. Новшество предусмотрено договоренностями Минска и Москвы в рамках Союзного государства. Обновления коснутся тарифов с интернет-трафиком, входящими и исходящими звонками для белорусских абонентов, которые находятся на территории РФ.

Успеть заплатить страховые взносы

До 1 марта включительно индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы должны уплатить обязательные страховые взносы в Фонд соцзащиты населения за 2024 год. Ежемесячные платежи не могут быть меньше чем 35% от минимальной зарплаты. Это 219,1 рубля. За весь 2024 год выходит 2 629,2 рубля, если ИП работал без перерывов.

Новшество для онлайн-торговли

В Беларуси с 1 марта этого года по 30 июня 2026-го разрешат онлайн-торговлю ювелирными изделиями белорусского производства.

Ранее такие послабления в Беларуси уже вводили — с 12 апреля 2021 года, а потом периодически продлевали.

Изменения от банков

С 10 марта этого года меняет правила пользования карточками также «Банк РРБ». В новых правилах банк прописал, как будут обрабатывать персональные данные держателей «пластика». Уточняется, что их будут передавать компании «СмартПроцессинг» для «создания, персонализации и сопровождения карточки на весь срок действия договорных отношений». Эта фирма оказывает процессинговые услуги банкам по обработке операций с карточками, а также в банкоматах.

«МТБанк» до 9 марта предлагает бонусы держателям карты «Клевер». С 14 февраля по 9 марта при оплате этой картой в некоторых ресторанах клиент получит 15% от суммы бонусами. Потом их можно потратить в «Каталоге Onlíner».

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