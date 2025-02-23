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Минская кондитерская удивила белорусов необычными десертами

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  • 23.02.2025, 14:38
  • 1,048
Минская кондитерская удивила белорусов необычными десертами

Выглядят очень реалистично.

Минская кондитерская Mousse выпускает необычные тортики. Судя по всему, хитом сезона стали борщ в тарелке и яичница в скороводке, которые выглядят, надо признаться, очень реалистично. И это вы еще мужских трусов со слоновьим носом не видели, пишет CityDog.io.

Artbakery Mousse на Белинского, которая известна своим эстетским интерьером, делает необычные торты, которые, судя про всему, пользуются у минчан популярностью.

Например, борщ с лучком и сальцем (на фото выше) стоит 75 рублей.

Как и эта сковородка с яичницей — она тоже стоит 75 рублей.

И на закуску — мужские трусы с носом слона, они стоят 18 рублей. Да, и все части в тортиках съедобные.

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