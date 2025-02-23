Самая дружелюбная собака из Гродно покорила соцсети 23.02.2025, 22:34

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Она живет на одной из АЗС.

На одной из Гродненских заправок живет старый пес Дизель. В TikTok пользователи умиляются животному, но просят не сообщать его местоположение, чтобы живодеры не причинили собаке вред, пишет hrodna.life.

Некоторые сравнивают Дизеля с другой собакой по кличке Жужа — та тоже живет на одной из белорусских АЗС.

Гродненцы: «Это самый милый песель»

Видео с Дизелем опубликовала гродненка Дарья. В ролике девушка отмечает, что Дизель «большой и старенький, но очень добрый». По словам гродненки, когда она бывает на АЗС, то обязательно покупает собаке сосиски.

@darina_kulesh Всегда, когда его видим, покупаем сосиски для него. Не знаю, в порядке ли он сейчас, тк видео снято осенью. Но работники заправки о нем заботились. У этого пса вроде даже есть своя трагическая история, почему он оказался на заправке. ♬ home - ‍r7ptor

Ролик для TikTok был снят осенью, поэтому Дарья не знает, в каком состоянии находится собака сейчас. В комментариях гродненцы просят не указывать местоположение АЗС, чтобы живодеры не причинили вреда Дизелю.

«Боже, это самый милый песель, всегда приходит, когда приезжаю. А еще у него видно перебита задняя лапка, поэтому хромает», — пишет Bumka.

«Ооой, я тоже кормила его. Первый раз увидела и вот прям что-то потянуло к нему. Такая уже хорошая лапка», — отмечает nikaletta.

«Я тоже его кормлю. Он очень добрый и дружелюбный», — соглашается homles_andrei.

«Встречали. Очень умный пес. Купили ему покушать, а он отказался. Но сотрудники АЗС сказали, что недавно у него был обед и он просто не голодный. Такой игривый и ласковый, что аж уезжать не хотелось», — рассказала natasha_kauzer.

«Часто покупал ему колбасу на заправке», — поделился Алекс.

У Дизеля есть друг по несчастью — собака Жужа

В комментариях некоторые пользователи отмечают, что у собаки трагическая судьба, однако подробностей этой истории не сообщают. Другие пишут, что даже пытались забрать Дизеля с собой, но тот отказался залезать в машину.

Также гродненцы сравнивают Дизеля с собакой по кличке Жужа, которая живет на другой белорусской заправке. Ролики с обаятельной Жужей набирали по миллиону просмотров. Журналистам удалось выяснить местоположение собаки, но в целях безопасности они не стали его сообщать.

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