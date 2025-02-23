Британский премьер: Украинцы проявили «бульдожий дух» 23.02.2025, 22:40

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Кир Стармер

«Это именно то мужество, которое мы проявили во время Второй мировой войны».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что США должны присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Соглашение, которое не остановит РФ от повторного вторжения, станет катастрофой, предупредил политик, пишет Delfi.

США должны присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал в колонке для газеты The Sun. Она опубликована в воскресенье, 23 февраля и приурочена к третьей годовщине начала вторжения РФ.

Стармер: Украинцы проявили «бульдожий дух»

Стармер вспомнил времена падения Берлинской стены и написал, что «если бы мне тогда сказали, что однажды мы снова увидим российские танки, вторгающиеся в европейские города, я бы ни за что не поверил». «Это кошмар, в котором просыпаются украинцы каждый день в течение последних трех лет. Кошмар, вызванный одним человеком и только одним человеком - Владимиром Путиным», - продолжил премьер.

Он напомнил о выражении «британский бульдожий дух» (bulldog spirit) и заявил, что сейчас оно применимо и к украинцам. «Это именно то мужество, которое мы проявили во время Второй мировой войны», - пишет политик.

«Но президент Трамп прав, говоря, что европейские страны теперь должны взять на себя большую ответственность за нашу собственную безопасность. Мы должны увеличить наши расходы на оборону, как мы обещали здесь, в Великобритании. Мы должны играть более важную роль в НАТО», - заявил Стармер.

Британский премьер за отправку войск в Украину

«Конечно, никто в Великобритании не хочет продолжения кровопролития. Но хороший мир может быть достигнут только силой. Украина должна иметь голос в переговорах о своем будущем. И ей нужны надежные гарантии безопасности, чтобы мир был продолжительным. Я считаю, что Америка должна стать частью этих гарантий. Это в их интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от повторного нападения, станет катастрофой для всех», - продолжил политик.

«Лучший способ не допустить это - проявить твердость и справедливость сейчас. Вот почему я также открыт для отправки британских войск, которые будут играть роль в европейских силах в Украине после мирного соглашения», - резюмировал Стармер, отметив, что от мира в Украине зависит безопасность и экономическое процветание Великобритании.

Обсуждение отправки миротворцев в Украину

Впервые Стармер заявил о готовности отправить войска в Украине 17 февраля. Затем ряд СМИ сообщил, что лидеры стран ЕС и Лондон обсуждают отправку в Украину до 30 тысяч военных, которые могли бы следить за соблюдением прекращения огня, если соответствующие договоренности будут достигнуты между Москвой и Киевом.

17 февраля заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) заявила, что Берлин считает «преждевременным» обсуждение отправки миротворческих сил в Украину.

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