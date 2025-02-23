Буданов рассказал о стратегическом плане РФ до 2045-го года 23.02.2025, 22:56

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Кирилл Буданов

О чем в нем говорится.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что лично видел стратегическое планирование России до 2045 года. Об этом он сказал в комментарии журналистам после окончания форума «Украина. Год 2025».

«Там четко написано: если РФ до 2026 года не выходит из этого конфликта, она на ближайший расчетный срок точно выпадает из возможности стать сверхдержавой и даже региональным лидером», - подчеркнул Буданов.

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