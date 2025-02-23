Мерц призвал к скорейшему формированию правительства в Германии 23.02.2025, 23:12

Действующий канцлер Олаф Шольц признал поражение.

Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) призвал к скорейшему формированию правительства, заявив, что «мир нас не ждет». Соответствующее заявление Мерц сделал в воскресенье, 23 февраля, после того как стали известны неофициальные предварительные результаты на выборах в бундестаг, сообщает DW.

ХДС/ХСС набирает 28,8% голосов избирателей. Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) - на втором месте с 20,2%. У левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 16,2%. Леволиберальные «Союз-90»/«зеленые» набирают 12,7%. Левая партия получает 8,5%.

«Мир не ждет нас, и он не ждет долгих коалиционных переговоров и переговоров», - сказал Мерц, который готовится стать следующим канцлером Германии.

Шольц: Горький результат для СДПГ

Между тем действующий глава кабмина ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) признал поражение на выборах. Это - «горький результат выборов для Социал-демократической партии», что необходимо «четко и ясно обозначить», заявил Шольц в Берлине.

«Я тоже несу ответственность за этот результат выборов», - признал канцлер. Он поздравил Мерца и ХДС/ХСС с первым местом. «Мы живем в демократической стране», - подчеркнул Шольц, указывая на победу соперников. При этом он считает недопустимым, что в Германии почти 20% проголосовали за ультраправую АдГ. «Я никогда не приму такой результат», - добавил он.

Согласно предварительным неофициальным результатам, СДПГ занимает лишь третье место и показывает свой худший результат за всю историю федеральных выборов.

АдГ: Мы открыты для коалиционных переговоров

Ультраправая партия АдГ, сформированная 12 лет назад, впервые заняла второе место на федеральных выборах, согласно неофициальным предварительным итогам голосования. «Это исторический результат для нас», - заявила сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель (Alice Weidel), размахивая флагом ФРГ в знак торжества.

«Мы открыты для коалиционных переговоров <...> в противном случае в Германии не будет возможности изменить политику», - добавила она. По словам Вайдель, она протягивает руку для формирования коалиции блоку ХДС/ХСС, но не уверена, что консерваторы примут это предложение. Ранее лидер ХДС/ХСС исключил сотрудничество с ультраправыми.

Хабек открыт к переговорам, но не будет инициировать их

Лидер «зеленых» Роберт Хабек (Robert Habeck) в свою очередь также отметил, что открыт для коалиции с ХДС/ХСС и СДПГ. «Если есть необходимость в «кенийской» коалиции (по цветам партий. - Ред.), с нами можно поговорить об этом», - сказал политик в эфире телеканала ARD, имея в виду возможный трехсторонний альянс между «зелеными», христианскими демократами и социал-демократами.

При этом Хабек подчеркнул, что «зеленые» по собственной инициативе не будут обращаться к Мерцу для проведения коалиционных переговоров. Задача формирования кабинета «лежит на Фридрихе Мерце», указал вице-канцлер. По его словам, Мерц должен показать, «что он может действовать как федеральный канцлер», Германию необходимо «объединить».

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