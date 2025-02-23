Названа лучшая поза для спокойного сна 23.02.2025, 23:59

Она помогает меньше ворочаться ночью.

Ученые из Пекинского лесного университета установили, что сон на правом боку помогает снизить частоту переворотов, улучшить качество сна и избавиться от храпа. Однако такая поза подходит только для людей со здоровой пищеварительной системой. Результаты исследования опубликованы в PubMed Central.

В исследовании приняли участие 11 добровольцев, средний возраст которых составил 24 года. Для отслеживания качества сна испытуемых проинструктировали носить специальные датчики движения и мониторинга положения тела, а также звукозаписывающие устройства. Анализ данных за 15 ночей показал, что те, кто спал на правом боку, издавали намного меньше звуков, реже «ворочались» и отдыхали более глубоко.

Однако, по словам ученых, не всем подходит такая поза. Беременным женщинам и людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) специалисты советуют спать на левом боку. В этой позе давление на желудок и другие внутренние органы минимально, а значит, нет факторов усугубления патологии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com