«Россияне проговорились о Сувалкском коридоре» 1 26.02.2025, 16:23

Какие угрозы несут учения «Запад» в Беларуси.

Совместные с Россией учения «Запад-2025» пройдут в середине сентября. Путин собирается в этом году разместить войска в Беларуси и попытаться втянуть страну в войну. Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз говорил об опасности, которую могут нести эти маневры.

Действительно ли страны Балтии и Польша могут оказаться под ударом во время этих учений? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Такой сценарий не исключается, поскольку именно так началась агрессия против Украины с территории Беларуси. Однако сейчас на украинском направлении ситуация кардинально иная. Даже 150-тысячной группировке прорваться в Украину будет практически невозможно, потому что проходы заминированы, укрепрайоны построены, украинская армия способна и будет наносить упреждающие удары.

Эта группировка уже не сможет войти в Украину. Если в 2022 году мы фактически тремя бригадами отбили десятикратно превосходящие силы противника от Киева, то в 2025 году украинская армия уже совсем другая, сильнее на порядок. Сегодня украинская армия — самая сильная и боеспособная армия Европы. Да, она устала, но никто сегодня не умеет воевать так, как мы, и мы сдерживаем противника гораздо меньшими силами и ресурсами. Мы продолжаем сдерживать и наносить удары по противнику.

При этом очевидно, что такая группировка может нести риски для стран Балтии. Тот же Сувалкский коридор — достаточно послушать российскую пропаганду, как говорится, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Российская пропаганда прямо об этом и заявляет. Так что такие сценарии не исключены, и президент Украины, конечно, обращает на это внимание.

— На Мюнхенской конференции Зеленский сказал, что восточные границы Беларуси и Украины должны стать границей безопасности Европы. Как вы видите это заявление?

— Президент Украины четко обозначил, что Беларусь имеет чрезвычайно важное геополитическое значение в регионе. Мы в Украине, эксперты, понимаем и принимаем формулу, что без свободной демократической Беларуси трудно представить безопасность для Украины, а также для Балтии и Польши.

Сейчас я нахожусь на конференции, где как раз представлены результаты одного из исследований по Беларуси. Если посмотреть на карту, то от балтийских стран по восточной границе Беларуси, по восточной границе Украины от Балтики до Азовского моря фактически выстраивается прямая линия. Эта прямая линия, я имею в виду восточные границы Украины и Беларуси, является логичной границей безопасности и логичным краем Европы.

Еще раз подчеркиваю, очевидно, президент Украины осознает геополитическое значение Беларуси, поэтому он каждый раз это подчеркивает, а на этот раз, на Мюнхенской конференции, это заявление было более чем четким. Зеленский привлекает внимание и Европы, и мира к проблеме Беларуси. На мой взгляд, это моя формула, что для Украины сегодня белорусский вопрос является вопросом номер два после российского.

Конечно, для нас сегодня важнейшая задача — завершить войну на стабильных, выгодных для Украины условиях и так далее. Но без решения белорусского вопроса, еще раз повторяю, трудно представить безопасность Балто-Черноморского пространства.

— Как достичь этой цели? Есть практические шаги, которые можно предпринять?

— Во-первых, изменение модели и статуса Беларуси может стать частью соглашений по безопасности. Понятно, что Путин уже воспринимает Беларусь как часть России, и это является плацдармом для атаки. К сожалению, территория Беларуси является геополитическим балконом. Поэтому вопрос непростой, сразу скажу, вопрос сложный, но это может быть частью договоренностей, это может быть демократизация, это может быть постепенная трансформация, или это могут быть действия белорусского народа, белорусских добровольцев.

Хочу еще раз подчеркнуть: в этой ситуации все равно важную роль играет действие белорусского народа. Я прекрасно понимаю сложные обстоятельства, в которых находятся белорусы на родине, но те белорусы, которые за границей, все равно должны говорить, объяснять, пробивать эту российско-белорусскую пропаганду.

Белорусам нужно не сдаваться, поддерживать свою идентичность, свою культуру, не растворяться в русском мире, а создавать свой белорусский мир, свой белорусский YouTube и так далее. Как когда-то евреи не имели своего государства, но все-таки смогли вернуться и создать его, так и белорусы должны быть стойкими и настроенными на длительную борьбу.

Природа геополитики, природа этого пространства, история Беларуси и вся ее культурная принадлежность, цивилизационная принадлежность — она в Европе, а не в Азии, не в восточных деспотиях. Это древняя европейская нация, которая имеет право жить спокойно и безопасно в безопасной Европе.

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