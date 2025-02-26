Трамп подтвердил визит Зеленского в США 5 26.02.2025, 20:16

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Дональд Трамп

Он состоится 28 февраля.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для подписания соглашения о редкоземельных минералах.

«У нас очень хорошо идут дела по России и Украине. Президент Зеленский приедет в пятницу, сейчас это подтверждено, и мы подпишем соглашение по редкоземельным металлам и прочему, это будет очень большая сделка», — сказал Трамп.

Он сказал, что его администрация «рада» сделке, которая может предоставить США доступ к редкоземельным минералам Украины в рамках более широких переговоров по прекращению российского вторжения, а также участия США в фонде реконструкции Украины.

«Мы смогли заключить соглашение, по которому мы получим наши деньги обратно, и мы получим много денег в будущем, и я думаю, что это правильно», — заявил президент США.

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